Україна
Судьба Шовковского в Динамо зависит от Ярмоленко — что известно

Судьба Шовковского в Динамо зависит от Ярмоленко — что известно

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 10:37
Суркис может уволить Шовковского после совещания с Ярмоленко
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" может расстаться с главным тренером Александром Шовковским после вылета из Лиги чемпионов. Украинская команда проиграла кипрскому "Пафосу" со счетом 0:3 по сумме двух матчей. 

На тренерском мостике "бело-синих" могут произойти изменения, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасичника 2.0".

Президент клуба Игорь Суркис собирается проконсультироваться с Леонидом Буряком и Андреем Ярмоленко, чтобы взвесить возможность кадровых изменений. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в атаке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что ждет "Динамо"

Причиной такого решения называют неудачную попытку "бело-синих" пробиться в основную сетку Лиги чемпионов. Образцово подготовленная команда не достигла одной из ключевых целей сезона.

Несмотря на неудачу, "Динамо" демонстрирует уверенный старт в национальном чемпионате, выиграв первые два тура и заняв первое место в таблице. На этом фоне обсуждение отставки выглядит еще более контрастным.

Если решение об увольнении примут, это станет сигналом серьезных намерений клуба не просто на внутренний успех, а на возврат конкуренции в Европе. Подготовка резервных кандидатов уже могла начаться у руководства.

Напомним, "Динамо" уступило "Пафосу" по ключевым показателям в ответном поединке Лиги чемпионов. 

Из-за поражения столичной команды впервые за 20 лет Украина не будет представлена на основном этапе ЛЧ. 

Генеральный директор "Пафоса" назвал один из ключевых факторов, который помог его команде одержать победу над "Динамо". 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
