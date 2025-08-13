Суркис может уволить Шовковского после совещания с Ярмоленко

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" может расстаться с главным тренером Александром Шовковским после вылета из Лиги чемпионов. Украинская команда проиграла кипрскому "Пафосу" со счетом 0:3 по сумме двух матчей.

На тренерском мостике "бело-синих" могут произойти изменения, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасичника 2.0".

Президент клуба Игорь Суркис собирается проконсультироваться с Леонидом Буряком и Андреем Ярмоленко, чтобы взвесить возможность кадровых изменений.

Андрей Ярмоленко в атаке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что ждет "Динамо"

Причиной такого решения называют неудачную попытку "бело-синих" пробиться в основную сетку Лиги чемпионов. Образцово подготовленная команда не достигла одной из ключевых целей сезона.

Несмотря на неудачу, "Динамо" демонстрирует уверенный старт в национальном чемпионате, выиграв первые два тура и заняв первое место в таблице. На этом фоне обсуждение отставки выглядит еще более контрастным.

Если решение об увольнении примут, это станет сигналом серьезных намерений клуба не просто на внутренний успех, а на возврат конкуренции в Европе. Подготовка резервных кандидатов уже могла начаться у руководства.

Напомним, "Динамо" уступило "Пафосу" по ключевым показателям в ответном поединке Лиги чемпионов.

Из-за поражения столичной команды впервые за 20 лет Украина не будет представлена на основном этапе ЛЧ.

