Суркіс може звільнити Шовковського після наради з Ярмоленком

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" може розлучитися з головним тренером Олександром Шовковським після вильоту з Ліги чемпіонів. Українська команда програла кіпрському "Пафосу" з рахунком 0:3 за сумою двох матчів.

На тренерському містку "біло-синіх" можуть відбутися зміни, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

Президент клубу Ігор Суркіс збирається проконсультуватися з Леонідом Буряком та Андрієм Ярмоленком, щоб зважити можливість кадрових змін.

Андрій Ярмоленко в атаці. Фото: пресслужба "Динамо"

Що чекає на "Динамо"

Причиною такого рішення називають невдалу спробу "біло-синіх" пробитися в основну сітку Ліги чемпіонів. Зразково підготовлена команда не досягла однієї з ключових цілей сезону.

Попри невдачу, "Динамо" демонструє впевнений старт у національному чемпіонаті, вигравши перші два тури та посівши перше місце в таблиці. На цьому тлі обговорення відставки виглядає ще більш контрастним.

Якщо рішення про звільнення ухвалять, це стане сигналом серйозних намірів клубу не просто на внутрішній успіх, а на повернення конкуренції в Європі. Підготовка резервних кандидатів уже могла початися у керівництва.

