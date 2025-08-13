Відео
Україна
Доля Шовковського в Динамо залежить від Ярмоленка — що відомо

Доля Шовковського в Динамо залежить від Ярмоленка — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 10:37
Суркіс може звільнити Шовковського після наради з Ярмоленком
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" може розлучитися з головним тренером Олександром Шовковським після вильоту з Ліги чемпіонів. Українська команда програла кіпрському "Пафосу" з рахунком 0:3 за сумою двох матчів.

На тренерському містку "біло-синіх" можуть відбутися зміни, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

Президент клубу Ігор Суркіс збирається проконсультуватися з Леонідом Буряком та Андрієм Ярмоленком, щоб зважити можливість кадрових змін.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко в атаці. Фото: пресслужба "Динамо"

Що чекає на "Динамо"

Причиною такого рішення називають невдалу спробу "біло-синіх" пробитися в основну сітку Ліги чемпіонів. Зразково підготовлена команда не досягла однієї з ключових цілей сезону.

Попри невдачу, "Динамо" демонструє впевнений старт у національному чемпіонаті, вигравши перші два тури та посівши перше місце в таблиці. На цьому тлі обговорення відставки виглядає ще більш контрастним.

Якщо рішення про звільнення ухвалять, це стане сигналом серйозних намірів клубу не просто на внутрішній успіх, а на повернення конкуренції в Європі. Підготовка резервних кандидатів уже могла початися у керівництва.

Нагадаємо, "Динамо" поступилося "Пафосу" за ключовими показниками в матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

Через поразку столичної команди вперше за 20 років Україна не буде представлена на основному етапі ЛЧ.

Генеральний директор "Пафосу" назвав один із ключових чинників, який допоміг його команді здобути перемогу над "Динамо".

спорт футбол Динамо Андрій Ярмоленко Ігор Суркіс Олександр Шовковський
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
