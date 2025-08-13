Видео
Главная Спорт Динамо потеряло большие деньги после вылета из Лиги чемпионов

Динамо потеряло большие деньги после вылета из Лиги чемпионов

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 12:31
Динамо потеряло миллионы евро из-за вылета из Лиги чемпионов
Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Впервые за два десятилетия в групповом этапе Лиги чемпионов не будет ни одной украинской команды. Киевское "Динамо" завершило свой путь уже в третьем квалификационном раунде, уступив кипрскому "Пафосу".

Это стало ударом не только по спортивным амбициям клуба, но и по его финансам, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Если бы киевляне прошли дальше, они гарантированно заработали бы как минимум 4,29 млн евро. Эта сумма предусмотрена для команд, которые вылетают в плей-офф раунде ЛЧ и переходят в группу Лиги Европы, где начинают борьбу за новые призовые. 

Динамо Киев
Игроки "Динамо" во время паузы. Фото: пресс-служба клуба

Упущенные возможности в Лиге чемпионов

Выход в групповой этап Лиги чемпионов принес бы "Динамо" минимум 18,89 млн евро гарантированных выплат. Эти средства состоят из фиксированной доли для всех участников, бонусов за рейтинг УЕФА и процента от продажи медиаправ на турнир.

Кроме того, выступление в группе открывало бы возможность дополнительно зарабатывать за победы и ничьи. Каждая выигранная встреча на этом этапе оценивается в 2,1 млн евро, а ничья — в 700 тыс. К этому добавляются премии за итоговое место в группе, даже за последнее место — это еще 275 тыс.

После вылета от "Пафоса" "Динамо" утратило шанс на большую часть этих средств. Однако у команды все еще остается возможность компенсировать часть потерь, если она пробьется в групповой этап Лиги Европы, где также предусмотрены солидные призовые. 

Напомним, киевское "Динамо" стало автором антирекорда в истории украинского футбола в еврокубках. 

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский может быть уволен, Игорь Суркис примет решение в ближайшие дни. 

Генеральный директор "Пафоса" объяснил, как его команде удалось обыграть киевское Динамо в Лиге чемпионов. 

спорт футбол Лига чемпионов Динамо Игорь Суркис Пафос
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
