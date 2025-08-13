Динамо втратило мільйони євро через виліт із Ліги чемпіонів

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Уперше за два десятиліття в груповому етапі Ліги чемпіонів не буде жодної української команди. Київське "Динамо" завершило свій шлях уже в третьому кваліфікаційному раунді, поступившись кіпрському "Пафосу".

Це стало ударом не тільки по спортивних амбіціях клубу, а й по його фінансах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Якби кияни пройшли далі, вони гарантовано заробили б щонайменше 4,29 млн євро. Ця сума передбачена для команд, які вилітають у плей-офф раунді ЛЧ та переходять у групу Ліги Європи, де починають боротьбу за нові призові.

Гравці "Динамо" під час паузи. Фото: пресслужба клубу

Упущені можливості в Лізі чемпіонів

Вихід до групового етапу Ліги чемпіонів приніс би "Динамо" щонайменше 18,89 млн євро гарантованих виплат. Ці кошти складаються з фіксованої частки для всіх учасників, бонусів за рейтинг УЄФА та відсотка від продажу медіаправ на турнір.

Окрім того, виступ у групі відкривав би можливість додатково заробляти за перемоги та нічиї. Кожна виграна зустріч на цьому етапі оцінюється у 2,1 млн євро, а нічия — у 700 тис. До цього додаються премії за підсумкове місце в групі, навіть за останнє місце — це ще 275 тис.

Після вильоту від "Пафосу" "Динамо" втратило шанс на більшу частину цих коштів. Однак у команди все ще залишається можливість компенсувати частину втрат, якщо вона проб'ється до групового етапу Ліги Європи, де також передбачені солідні призові.

Нагадаємо, київське "Динамо" стало автором антирекорду в історії українського футболу в єврокубках.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський може бути звільнений, Ігор Суркіс ухвалить рішення найближчими днями.

Генеральний директор "Пафосу" пояснив, як його команді вдалося обіграти київське Динамо в Лізі чемпіонів.