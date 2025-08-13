Хто очолить Динамо, якщо Суркіс звільнить Шовковського

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів від кіпрського "Пафосу" з загальним рахунком 0:3. Попри поразку, розчарувала не вона, а те, як команда жахливо грала.

Поразку називають тренерською, оскільки наставник киян Олександр Шовковський довів, що він недосвідчений фахівець і йому ще потрібно багато вчитись. Тому захиталась під ним посада.

"Динамо" під час гри з "Пафосом". Фото: "Динамо"

За словами наставника, йому бракує підсилення в команді. Однак, видно його прорахунки у роботі над фізичними кондиціями, тактиці або виборі гравців на матч. У зв’язку з можливою відставкою Шовковського ми визначили спеціалістів, які могли б замінити головного тренера "Динамо".

Юрій Вернидуб

Наразі без роботи залишається один з найдосвідченіших українських тренерів Юрій Вернидуб.

Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

"Динамо" потрібен досвідчений фахівець, який вміє робити дисципліну в команді. Так сталося, що досвід та відсутність дисципліни стали мінусами Шовковського.

Вернидуб, який вдало тренував "Зорю", "Шериф" та "Кривбас" всюди досягав необхідного результату, попри обмежені ресурси. Його стиль, орієнтований на дисципліну та контратаки, контрастує з підходом молодих тренерів як Руслан Ротань та Владислав Лупашко, але у київського клубу немає часу на розгін.

Ігор Костюк

Тренер "Динамо" U-19 Ігор Костюк вже багато років претендує на посаду головного наставника основної команди, але Ігор Суркіс не довіряє йому. При цьому, у нього знань на посаді набагато більше ніж було у Шовковського.

Ігор Костюк. Фото: "Динамо"

Костюк знає команду зсередини, що полегшить перехід, але він працював з молоддю, а в "Динамо" є досвідчені зірки типу Андрія Ярмоленка, Віталія Буяльського, Олександра Караваєва. Важко уявити, як тренер знаходитиме з ними спільну мову.

Олег Гусєв

Перший помічник Мірчі Луческу та Шовковського Олег Гусєв також може стати гіпотетичною заміною.

Мінусом та плюсом Гусєва є той факт, що він вже давно працює асистентом. Самостійної роботи у нього немає, але команду він знає краще всіх. Як головний тренер, він ніде себе не показав.

Олег Гусєв. Фото: "Динамо"

Гусєва стали розглядати лише тому, що знаємо Ігоря Суркіса, який після звільнення Шовковського не захоче шукати тренера з досвідом, а дасть можливість легенді клубу. Команда з новим керівником легко переможе слабких суперників в УПЛ та отримає статус нової надії клубу аж до програного чемпіонства та наступних єврокубків. Адже всі знають, що у "Динамо" не вчаться на власних помилках.

