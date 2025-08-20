Видео
Супряга мог уехать в Европу, но будет играть за аутсайдера УПЛ

Супряга мог уехать в Европу, но будет играть за аутсайдера УПЛ

Дата публикации 20 августа 2025 10:41
У Супряги был вариант в Европе, но Нагорняк убедил выбрать Эпицентр
Владислав Супряга (в центре) в игре за "Динамо". Фото: пресс-служба матча

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга продолжит карьеру в "Эпицентре" из Камянца-Подольского. Клуб арендовал 25-летнего форварда до конца текущего сезона.

По информации Telegram-канала "Бомбардир", у Владислава Супряги был вариант с чешским "Яблонцем", однако окончательное решение он принял после разговора с главным тренером "Эпицентра" Сергеем Нагорняком. 

Владислав Супряга
Владислав Супряга на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Для игрока было принципиально важно понять, что на него рассчитывают и готовы дать игровую практику. После беседы с Нагорняком Супряга остановил свой выбор на украинской команде, а не на переезде в Чехию.

Карьерный путь Супряги

Воспитанник "Днепра" с 2018 года находится в системе "Динамо". В составе киевлян он стал чемпионом Украины, но закрепиться в основе не смог. Форварда регулярно отправляли в аренды: в "Днепр-1", итальянскую "Сампдорию", турецкий "Чайкур Ризеспор" и кипрский "Арис". Теперь в его карьере начинается новый этап в "Эпицентре".

На сегодняшний день Супряга остается игроком "Динамо", но очередная аренда должна помочь ему вернуться к стабильной форме и заявить о себе в украинском чемпионате. 

Напомним, украинская спортсменка Дарья Русаненко установила уникальное достижение и стала любимицей болельщиков. 

У Юлии Левченко остается шанс пробиться в финал Бриллиантовой лиги, все решится в Лозанне. 

Марина Бех-Романчук намекнула на то, что может завершить карьеру из-за длительной дисквалификации

Автор:
Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
