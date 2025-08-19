Как выглядит красавица Дарья Русаненко, установившая мировой рекорд в приседаниях

Как выглядит украинка Русаненко, являющаяся рекордсменкой мира
На Всемирных играх-2025, которые завершились в китайском Чэнду, сборная Украины заняла третье место в общем зачете. При этом, команда показала на весь мир много своих талантов.
Одним из открытий сборной Украины стала пауэрлифтерка Дарья Русаненко, которая установила мировой рекорд в приседаниях со штангой, сообщил портал Новини.LIVE.
Дарья в соцсетях не очень активна, но уже смогла собрать небольшую аудиторию почти на 2,5 тысяч фолловеров.
Русаненко не только поднимает штангу, но и любит фото в Instagram
На Всемирных играх в упражнении приседания со штангой Русаненко подняла 285.5 кг, что стало мировым рекордом для ее весовой категории в пауэрлифтинге.
При этом, в финале соревнований Русаненко получила лишь "серебро", уступив лишь канадке Реи Стинн по сумме приседаний, жима штанги лежа и становой тяги.
Однако, мировой рекорд имел настолько большое значение, что стал главным событием дня и отобрал всю славу у победительницы.
Интересно, что сборная Украины по пауэрлифтингу с десятью медалями, из которых две золотые, заняла первое место Всемирных игр в медальном зачете своего вида спорта.
