Главная Спорт Как выглядит украинка Русаненко, являющаяся рекордсменкой мира

Как выглядит украинка Русаненко, являющаяся рекордсменкой мира

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 08:23
Как выглядит красавица Дарья Русаненко, установившая мировой рекорд в приседаниях
Дарья Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

На Всемирных играх-2025, которые завершились в китайском Чэнду, сборная Украины заняла третье место в общем зачете. При этом, команда показала на весь мир много своих талантов.

Одним из открытий сборной Украины стала пауэрлифтерка Дарья Русаненко, которая установила мировой рекорд в приседаниях со штангой, сообщил портал Новини.LIVE.

Дарья в соцсетях не очень активна, но уже смогла собрать небольшую аудиторию почти на 2,5 тысяч фолловеров.

Русаненко не только поднимает штангу, но и любит фото в Instagram

На Всемирных играх в упражнении приседания со штангой Русаненко подняла 285.5 кг, что стало мировым рекордом для ее весовой категории в пауэрлифтинге.

Дарья Русаненко
Дарья Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

При этом, в финале соревнований Русаненко получила лишь "серебро", уступив лишь канадке Реи Стинн по сумме приседаний, жима штанги лежа и становой тяги.

Однако, мировой рекорд имел настолько большое значение, что стал главным событием дня и отобрал всю славу у победительницы.

Дарья Русаненко
Дарья Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

Интересно, что сборная Украины по пауэрлифтингу с десятью медалями, из которых две золотые, заняла первое место Всемирных игр в медальном зачете своего вида спорта.

рекорд Пауэрлифтинг жены футболистов пауэрлифтер Дарья Русаненко
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
