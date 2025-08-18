Видео
Главная Спорт Луис Энрике объяснил, чем его удивил Забарный в дебютной игре

Луис Энрике объяснил, чем его удивил Забарный в дебютной игре

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 10:19
Луис Энрике оценил дебют Ильи Забарного в ПСЖ
Илья Забарный борется с соперником. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Столичный "ПСЖ" начал защиту титула во французской Лиге 1 с минимальной победы над "Нантом". В одном из ключевых событий вечера стал дебют Ильи Забарного в составе парижан. 

Украинец вышел в стартовом составе своей новой команды и произвел хорошее впечатление на экспертов, сообщает Le Parisien

Читайте также:

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике отметил, что молодой украинец оправдал ожидания: его техника и физика идеально вписываются в стиль, который любит тренер. Илья Забарный, по словам наставника, уверен с мячом в ногах и надежно действует без него.

Илья Забарный
Забарный в матче за "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephane Mahe

Что Луис Энрике сказал о Забарном

Используя пресс-конференцию после игры, тренер также добавил, что способность украинца выигрывать единоборства и контролировать игру впечатляет. Он назвал игру защитника "очень хорошей" и отметили желание клуба использовать таких игроков для ротации и усиления состава.

"Его техника и физическая форма идеально подходят для моей игры. Он уверенно чувствует мяч, и без мяча он обычно выигрывает борьбу. Он провел действительно очень хороший матч", — рассказал Луис Энрике после поединка.

Напомним, ранее стали известны оценки Ильи Забарного за дебютную игру от ведущих аналитических порталов. 

Одновременно с этим на Всемирных играх в Китае две украинские спортсменки покорили болельщиков благодаря эффектному выступлению. 

спорт футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
