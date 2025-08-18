Луис Энрике оценил дебют Ильи Забарного в ПСЖ

Илья Забарный борется с соперником. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Столичный "ПСЖ" начал защиту титула во французской Лиге 1 с минимальной победы над "Нантом". В одном из ключевых событий вечера стал дебют Ильи Забарного в составе парижан.

Украинец вышел в стартовом составе своей новой команды и произвел хорошее впечатление на экспертов, сообщает Le Parisien.

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике отметил, что молодой украинец оправдал ожидания: его техника и физика идеально вписываются в стиль, который любит тренер. Илья Забарный, по словам наставника, уверен с мячом в ногах и надежно действует без него.

Забарный в матче за "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephane Mahe

Что Луис Энрике сказал о Забарном

Используя пресс-конференцию после игры, тренер также добавил, что способность украинца выигрывать единоборства и контролировать игру впечатляет. Он назвал игру защитника "очень хорошей" и отметили желание клуба использовать таких игроков для ротации и усиления состава.

"Его техника и физическая форма идеально подходят для моей игры. Он уверенно чувствует мяч, и без мяча он обычно выигрывает борьбу. Он провел действительно очень хороший матч", — рассказал Луис Энрике после поединка.

