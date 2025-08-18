Луїс Енріке оцінив дебют Іллі Забарного в ПСЖ

Луїс Енріке пояснив, чим його здивував Забарний у дебютній грі
Столичний "ПСЖ" розпочав захист титулу у французькій Лізі 1 з мінімальної перемоги над "Нантом". Однією з ключових подій вечора став дебют Іллі Забарного у складі парижан.
Українець вийшов у стартовому складі своєї нової команди та справив гарне враження на експертів, повідомляє Le Parisien.
Тренер "ПСЖ" Луїс Енріке зазначив, що молодий українець виправдав очікування: його техніка та фізика ідеально вписуються в стиль, який любить тренер. Ілля Забарний, за словами наставника, упевнений із м'ячем у ногах і надійно діє без нього.
Що Луїс Енріке сказав про Забарного
Використовуючи пресконференцію після гри, тренер також додав, що здатність українця вигравати єдиноборства та контролювати гру вражає. Він назвав гру захисника "дуже хорошою" та відзначив бажання клубу використовувати таких гравців для ротації та посилення складу.
"Його техніка та фізична форма ідеально підходять для моєї гри. Він впевнено відчуває м'яч, і без м'яча він зазвичай виграє боротьбу. Він провів дійсно дуже хороший матч", — розповів Луїс Енріке після поєдинку.
