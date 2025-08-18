Відео
Головна Спорт Луїс Енріке пояснив, чим його здивував Забарний у дебютній грі

Луїс Енріке пояснив, чим його здивував Забарний у дебютній грі

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 10:19
Луїс Енріке оцінив дебют Іллі Забарного в ПСЖ
Ілля Забарний бореться із суперником. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Столичний "ПСЖ" розпочав захист титулу у французькій Лізі 1 з мінімальної перемоги над "Нантом". Однією з ключових подій вечора став дебют Іллі Забарного у складі парижан.

Українець вийшов у стартовому складі своєї нової команди та справив гарне враження на експертів, повідомляє Le Parisien.

Читайте також:

Тренер "ПСЖ" Луїс Енріке зазначив, що молодий українець виправдав очікування: його техніка та фізика ідеально вписуються в стиль, який любить тренер. Ілля Забарний, за словами наставника, упевнений із м'ячем у ногах і надійно діє без нього.

Илья Забарный
Забарний у матчі за "ПСЖ". Фото: Reuters/Stephane Mahe

Що Луїс Енріке сказав про Забарного

Використовуючи пресконференцію після гри, тренер також додав, що здатність українця вигравати єдиноборства та контролювати гру вражає. Він назвав гру захисника "дуже хорошою" та відзначив бажання клубу використовувати таких гравців для ротації та посилення складу.

"Його техніка та фізична форма ідеально підходять для моєї гри. Він впевнено відчуває м'яч, і без м'яча він зазвичай виграє боротьбу. Він провів дійсно дуже хороший матч", — розповів Луїс Енріке після поєдинку.

Нагадаємо, раніше стали відомі оцінки Іллі Забарного за дебютну гру від провідних аналітичних порталів.

Одночасно з цим на Всесвітніх іграх у Китаї дві українські спортсменки підкорили вболівальників завдяки ефектному виступу.

спорт футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
