Стали відомі оцінки Забарного за дебют в ПСЖ

Стали відомі оцінки Забарного за дебют в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 08:09
Ілля Забарний дебютував за ПСЖ та отримав оцінки від Sofascore і WhoScored
Ілля Забарний проти "Нанта". Фото: Reuters

Український центральний захисник Ілля Забарний зіграв у першому матчі за французький "ПСЖ". В цій грі команда на виїзді перемогла "Нант" з рахунком 1:0.

Після матчу стали відомі оцінки українця, повідомив портал Новини.LIVE.


Ілля Забарний
Забарний атакує гравця з м'ячем. Фото: Reuters

Перша гра Забарного за "ПСЖ"

Українець вийшов на поле у стартовому складі парижан і провів усі 90 хвилин, продемонструвавши впевнену гру. При цьому, нервозність у гравця була лише в перші 10 хвилин гри.

За проведений час на полі українець 71 раз доторкнувся до м’яча, віддав 61 точну передачу з 64 (95%), виграв два єдиноборства з чотирьох (50%), виконав одне перехоплення м'яча, та один раз виніс його. При цьому, Ілля допустив п'ять втрат.

Ілля Забарний
Забарний в боротьбі за м'яч. Фото: Reuters

Статистичний портал Sofascore поставив Забарному оцінку 7,3 бала, яка тала четвертою в команді.

Статистичний портал WhoScored дав Іллі всього 6,8 бала — п'ятий у команді

Нагадаємо, молодий боксер-нокаутер Мозес Ітаума викликав на бій Джозефа Паркера та Даніеля Дюбуа, але що ж він зробив з Олександром Усиком.

Київське "Динамо" продовжує цікавитись новими гравцями — цього разу вони думають про вихованця "Реалу".

Легендарний Ліонець Мессі обійшов Кріштіану Роналду за важливим показником.

