Ілля Забарний дебютував за ПСЖ та отримав оцінки від Sofascore і WhoScored

Ілля Забарний проти "Нанта". Фото: Reuters

Український центральний захисник Ілля Забарний зіграв у першому матчі за французький "ПСЖ". В цій грі команда на виїзді перемогла "Нант" з рахунком 1:0.

Після матчу стали відомі оцінки українця, повідомив портал Новини.LIVE.

Забарний атакує гравця з м'ячем. Фото: Reuters

Перша гра Забарного за "ПСЖ"

Українець вийшов на поле у стартовому складі парижан і провів усі 90 хвилин, продемонструвавши впевнену гру. При цьому, нервозність у гравця була лише в перші 10 хвилин гри.

За проведений час на полі українець 71 раз доторкнувся до м’яча, віддав 61 точну передачу з 64 (95%), виграв два єдиноборства з чотирьох (50%), виконав одне перехоплення м'яча, та один раз виніс його. При цьому, Ілля допустив п'ять втрат.

Забарний в боротьбі за м'яч. Фото: Reuters

Статистичний портал Sofascore поставив Забарному оцінку 7,3 бала, яка тала четвертою в команді.

Статистичний портал WhoScored дав Іллі всього 6,8 бала — п'ятий у команді

