Динамо цікавиться вихованцем мадридського Реалу

Ігор Суркіс та Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" продовжує шукати підсилення на позиції лівого вінгера та центрального захисника. Наразі клуб розглядає вихованця мадридського "Реалу".

Про це повідомив YouTube-канал "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Ким цікавиться "Динамо"

Після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів від "Пафосу" головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський публічно озвучив, що команді необхідні нові гравці майже в кожну позицію. Подібна заява тепер може призвести до того, що клуб нарешті почне рухатись на трансферному ринку.

За інформацією джерела, "Динамо" проявило інтерес до 23-річного вінгера іспанського "Хетафе", домініканця Петера Федеріко.

Петер Федеріко. Фото: "Хетафе"

Домініканець є вихованцем мадридського "Реала" і виступав за різні молодіжні склади клубу. Раніше він перебував у сфері інтересів "Металіста 1925", але скаути харків’ян відмовились від нього ще на етапі перегляду.

У січні 2024 року Федеріко відправився в оренду до "Валенсії", де на той момент виступав Роман Яремчук, а влітку 2024 року остаточно приєднався до "Хетафе". У складі іспанської команди він провів 21 матч, забивши один гол, але наразі має конфлікт із головним тренером, що може полегшити трансфер.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,2 млн євро, що підходить під спроможності "Динамо".

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Польщі, перестрибнувши Ніколу Оліслагерс.

У Німеччині через певні релігійні течії топову спортсменку підозрюють в екстремізмі.

У дружини Іллі Забарного виник конфлікт з російськими уболівальниками.