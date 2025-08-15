Відео
Колишня чемпіонка з боксу стала ісламістською інфлюенсеркою

Колишня чемпіонка з боксу стала ісламістською інфлюенсеркою

Дата публікації: 15 серпня 2025 12:37
Ганна Гансен пішла з боксу та стала пропагувати шаріат
Ганна Гансен відповідає на запитання. Кадр із відео

У Німеччині посилилася увага до діяльності колишньої чемпіонки з боксу та діджея Ганни Гансен. Спецслужби занесли її до нового звіту як одну з найвпливовіших ісламських інфлюенсерів країни.

Ще недавно вона з'являлася на публіці з розпущеним світлим волоссям та в спортивному одязі. Зараз Гансен носить хіджаб та спілкується з людьми, які мають судимості за участь у радикальних організаціях, повідомляє Bild.

На початку кар'єри Ганна Гансен домоглася успіхів у кікбоксингу та боксі, вигравши декілька національних титулів у Німеччині. Вона також виступала в аматорських турнірах та брала участь у показових поєдинках на міжнародних заходах.

Ханна Хансен
Ганна Гансен під час спортивної кар'єри. Фото: Instagram

Крім спорту, Гансен була відома як діджейка, виступаючи на клубних майданчиках та фестивалях. Її публічний образ донедавна поєднував спортивний стиль і активну участь у світському житті, що контрастує з нинішніми релігійними поглядами.

Що сталося з Ганною Гансен

Зараз ексспортсменка через соціальні мережі активно поширює ідеї радикального ісламу. Її аудиторія в Instagram перевищує 200 тисяч підписників, серед яких опинилися і співробітники баварської розвідки.

Ханна Хансен
Ганна Гансен зараз. Кадр із відео

У свіжому звіті відомства з охорони конституції Гансен присвячено окрему главу. У ній зазначається, що колишня спортсменка використовує власну історію для пропаганди шаріату, закликає дівчат відмовитися від світського способу життя і критикує західні цінності.

"Я знаю, що мене прямо згадують у звітах у Баварії та в Північному Рейні-Вестфалії. Це мене не турбує і нічого не змінює. Нехай кажуть, що хочуть, я продовжу діяти. Для мене важливо залишатися вірною своїм переконанням", — заявила Гансен.

За інформацією спецслужб, Гансен також засуджує інтимні стосунки до шлюбу, критикує ЛГБТ-спільноту та виступає за суворі закони шаріату. Її активність у мережі розглядають як частину цілеспрямованої роботи з вербування жінок.

Експерти попереджають, що подібні фігури можуть чинити сильний вплив на молодь. Влада Німеччини має намір продовжити моніторинг її діяльності та вживати заходів для протидії радикальній пропаганді.

Німеччина спорт релігія бокс кікбоксінг
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
