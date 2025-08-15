Ганна Гансен пішла з боксу та стала пропагувати шаріат

Ганна Гансен відповідає на запитання. Кадр із відео

У Німеччині посилилася увага до діяльності колишньої чемпіонки з боксу та діджея Ганни Гансен. Спецслужби занесли її до нового звіту як одну з найвпливовіших ісламських інфлюенсерів країни.

Ще недавно вона з'являлася на публіці з розпущеним світлим волоссям та в спортивному одязі. Зараз Гансен носить хіджаб та спілкується з людьми, які мають судимості за участь у радикальних організаціях, повідомляє Bild.

На початку кар'єри Ганна Гансен домоглася успіхів у кікбоксингу та боксі, вигравши декілька національних титулів у Німеччині. Вона також виступала в аматорських турнірах та брала участь у показових поєдинках на міжнародних заходах.

Ганна Гансен під час спортивної кар'єри. Фото: Instagram

Крім спорту, Гансен була відома як діджейка, виступаючи на клубних майданчиках та фестивалях. Її публічний образ донедавна поєднував спортивний стиль і активну участь у світському житті, що контрастує з нинішніми релігійними поглядами.

Що сталося з Ганною Гансен

Зараз ексспортсменка через соціальні мережі активно поширює ідеї радикального ісламу. Її аудиторія в Instagram перевищує 200 тисяч підписників, серед яких опинилися і співробітники баварської розвідки.

Ганна Гансен зараз. Кадр із відео

У свіжому звіті відомства з охорони конституції Гансен присвячено окрему главу. У ній зазначається, що колишня спортсменка використовує власну історію для пропаганди шаріату, закликає дівчат відмовитися від світського способу життя і критикує західні цінності.

"Я знаю, що мене прямо згадують у звітах у Баварії та в Північному Рейні-Вестфалії. Це мене не турбує і нічого не змінює. Нехай кажуть, що хочуть, я продовжу діяти. Для мене важливо залишатися вірною своїм переконанням", — заявила Гансен.

За інформацією спецслужб, Гансен також засуджує інтимні стосунки до шлюбу, критикує ЛГБТ-спільноту та виступає за суворі закони шаріату. Її активність у мережі розглядають як частину цілеспрямованої роботи з вербування жінок.

Експерти попереджають, що подібні фігури можуть чинити сильний вплив на молодь. Влада Німеччини має намір продовжити моніторинг її діяльності та вживати заходів для протидії радикальній пропаганді.

