Дар’я Білодід вразила своїми фото з відпочинку на грецькому острові Корфу

Білодід опублікувала гарячі фото зі свого відпочинку
Українська дзюдоїстка та футболістка "Металіста 1925" Дар’я Білодід продовжує влітку відпочивати. Наразі вона може собі це дозволити, хоча й не завершувала спортивну кар’єру.
Цього разу українська красуня поїхала відпочивати до Греції, про що повідомила в Instagram.
Спортсменка регулярно публікує фото з відпочинку в Instagram, де у неї 487 тисяч фоловерів.
Під спекотним сонцем відпочила гаряча Білодід
Олімпійська призерка Токіо-2020 відвідала пляжі острова Корфу, де провела фотосесію для підписників.
Цього разу Дар’я з’явилася на знімках у купальнику зі зміїним принтом та великому капелюсі. Цікаво, що Білодід часто можна побачити у великих капелюхах.
На знімках з Греції Дар’я позує на фоні моря та скель, що додає колориту фотосесії.
Зазначимо, що на початку літа Білодід відпочивала на лазурному березі Франції. При цьому, поки невідомо, коли вона повернеться до тренувань зі збірною України з дзюдо, або з "Металістом 1925".
