Головна Спорт Білодід опублікувала гарячі фото зі свого відпочинку

Білодід опублікувала гарячі фото зі свого відпочинку

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 09:19
Дар’я Білодід вразила своїми фото з відпочинку на грецькому острові Корфу
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Українська дзюдоїстка та футболістка "Металіста 1925" Дар’я Білодід продовжує влітку відпочивати. Наразі вона може собі це дозволити, хоча й не завершувала спортивну кар’єру.

Цього разу українська красуня поїхала відпочивати до Греції, про що повідомила в Instagram.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Спортсменка регулярно публікує фото з відпочинку в Instagram, де у неї 487 тисяч фоловерів.

Під спекотним сонцем відпочила гаряча Білодід

Олімпійська призерка Токіо-2020 відвідала пляжі острова Корфу, де провела фотосесію для підписників.

Цього разу Дар’я з’явилася на знімках у купальнику зі зміїним принтом та великому капелюсі. Цікаво, що Білодід часто можна побачити у великих капелюхах.

На знімках з Греції Дар’я позує на фоні моря та скель, що додає колориту фотосесії.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7
null
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Зазначимо, що на початку літа Білодід відпочивала на лазурному березі Франції. При цьому, поки невідомо, коли вона повернеться до тренувань зі збірною України з дзюдо, або з "Металістом 1925".

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
