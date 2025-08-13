Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Забарний нагадав про Україну під час підписання контракту з ПСЖ

Забарний нагадав про Україну під час підписання контракту з ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 16:22
Забарний висловив українську ідентичність під час підписання з ПСЖ
Ілля Забарний у Парижі. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Ілля Забарний, який став першим українцем в історії "ПСЖ", зміцнив свій зв'язок із батьківщиною під час підписання контракту. Він прибув до офісу паризького клубу в елегантній білій сорочці з національними мотивами.

Вишиванка підкреслила важливість моменту для нього та всієї країни, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Трансфер захисника з "Борнмута" завершився підписанням п'ятирічного контракту, розрахованого до 2030 року. Повідомляється, що сума угоди становить близько 63-66 млн, включно з бонусами. Саме напередодні матчу за Суперкубок Європи з "Тоттенгемом" клуб прагнув офіційно закрити договір.

Илья Забарный
Забарний у вишиванці. Фото: кадр із відео

Нагадування про Україну

Ілля Забарний красномовно нагадав про Україну під час підписання контракту в офісі "ПСЖ". Лідер збірної України прибув на захід в елегантній білій сорочці з національними мотивами. Захисник світився від щастя, і його вишиванка підкреслювала урочистість моменту.

Илья Забарный
Українець із партнерами по команді. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Забарний уже почав тренування з новою командою, відпрацьовуючи взаємодію з партнерами та адаптацію до тактичної схеми під керівництвом Луїса Енріке. Попри те що він не увійшов до заявки на матч проти "Тоттенгема", на нього чекає повноцінний дебют у найближчих матчах сезону.

Нагадаємо, Олександр Шовковський може піти з київського "Динамо", але рішення ще не ухвалено.

Виліт від "Пафосу" з Ліги чемпіонів ознаменував серйозні фінансові втрати для українського клубу.

Генеральний директор кіпрської команди назвав фактор, який допоміг "Пафосу" переконливо обіграти "Динамо".

Клуб із першої англійської ліги націлився на перспективного гравця збірної України.

спорт футбол Збірна України з футболу ПСЖ Ілля Забарний вишиванка
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації