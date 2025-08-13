Забарний висловив українську ідентичність під час підписання з ПСЖ

Ілля Забарний у Парижі. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Ілля Забарний, який став першим українцем в історії "ПСЖ", зміцнив свій зв'язок із батьківщиною під час підписання контракту. Він прибув до офісу паризького клубу в елегантній білій сорочці з національними мотивами.

Вишиванка підкреслила важливість моменту для нього та всієї країни, повідомляє портал Новини.LIVE.

Трансфер захисника з "Борнмута" завершився підписанням п'ятирічного контракту, розрахованого до 2030 року. Повідомляється, що сума угоди становить близько 63-66 млн, включно з бонусами. Саме напередодні матчу за Суперкубок Європи з "Тоттенгемом" клуб прагнув офіційно закрити договір.

Забарний у вишиванці. Фото: кадр із відео

Нагадування про Україну

Ілля Забарний красномовно нагадав про Україну під час підписання контракту в офісі "ПСЖ". Лідер збірної України прибув на захід в елегантній білій сорочці з національними мотивами. Захисник світився від щастя, і його вишиванка підкреслювала урочистість моменту.

Українець із партнерами по команді. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Забарний уже почав тренування з новою командою, відпрацьовуючи взаємодію з партнерами та адаптацію до тактичної схеми під керівництвом Луїса Енріке. Попри те що він не увійшов до заявки на матч проти "Тоттенгема", на нього чекає повноцінний дебют у найближчих матчах сезону.

