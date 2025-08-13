Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ващук оцінив перспективи Забарного у складі ПСЖ

Ващук оцінив перспективи Забарного у складі ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 15:01
Ващук пояснив, що чекає на Забарного в ПСЖ
Ілля Забарний із гравцями "ПСЖ". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Колишній захисник київського "Динамо" Владислав Ващук прокоментував перехід Іллі Забарного в "ПСЖ". За його словами, цей трансфер став важливою подією не тільки для самого гравця, а й для всього українського футболу.

Ващук в інтерв'ю "Трибуні" зазначив, що купівля захисника за велику суму клубом, який нещодавно виграв Лігу чемпіонів, є показником зростання рівня гравців з України.

Реклама
Читайте також:

Ексфутболіст збірної України наголосив, що присутність наших футболістів у топових європейських клубах посилює імідж країни на міжнародній арені. Окремо експерт висловився щодо перспектив Забарного у складі парижан, де конкуренцію Іллі складуть ще чотири центральні захисники.

Илья Забарный
Ілля Забарний під час презентації. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

На думку Ващука, характер та настрій українця дають змогу розраховувати на місце в основі з перших матчів, попри високу конкуренцію.

Чому Ващук похвалив вибір Забарного

Колишній футболіст вважає, що Ліга 1 недооцінена порівняно з англійською Прем'єр-лігою, адже у Франції грають висококласні футболісти, а клуби демонструють технічний і продуманий футбол. Він переконаний, що вибір "ПСЖ" дасть Забарному досвід гри на найвищому рівні та нові виклики в кар'єрі.

Илья Забарный
Ілля Забарний на полі. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Для мене важливо, що Ілля зробив крок у гранд, а не просто перейшов заради зміни чемпіонату. Він потрапить у середовище, де доведеться щодня доводити своє місце, і це загартує його. Французький футбол технічний, продуманий, і він підходить Забарному за стилем. Упевнений, що він швидко адаптується та стане одним із лідерів оборони "ПСЖ", — пояснив Ващук.

Нагадаємо, найближчим часом у київському "Динамо" може відбутися звільнення головного тренера.

Клуб Ігоря Суркіса недоотримав солідний прибуток через ранній виліт із Ліги чемпіонів.

У "Пафосі" зробили неприємну заяву про поведінку представників "Динамо" перед матчами з кіпріотами.

Футболіст молодіжної збірної України може продовжити кар'єру в англійському клубі.

спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації