Ващук пояснив, що чекає на Забарного в ПСЖ

Ілля Забарний із гравцями "ПСЖ". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Колишній захисник київського "Динамо" Владислав Ващук прокоментував перехід Іллі Забарного в "ПСЖ". За його словами, цей трансфер став важливою подією не тільки для самого гравця, а й для всього українського футболу.

Ващук в інтерв'ю "Трибуні" зазначив, що купівля захисника за велику суму клубом, який нещодавно виграв Лігу чемпіонів, є показником зростання рівня гравців з України.

Ексфутболіст збірної України наголосив, що присутність наших футболістів у топових європейських клубах посилює імідж країни на міжнародній арені. Окремо експерт висловився щодо перспектив Забарного у складі парижан, де конкуренцію Іллі складуть ще чотири центральні захисники.

Ілля Забарний під час презентації. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

На думку Ващука, характер та настрій українця дають змогу розраховувати на місце в основі з перших матчів, попри високу конкуренцію.

Чому Ващук похвалив вибір Забарного

Колишній футболіст вважає, що Ліга 1 недооцінена порівняно з англійською Прем'єр-лігою, адже у Франції грають висококласні футболісти, а клуби демонструють технічний і продуманий футбол. Він переконаний, що вибір "ПСЖ" дасть Забарному досвід гри на найвищому рівні та нові виклики в кар'єрі.

Ілля Забарний на полі. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Для мене важливо, що Ілля зробив крок у гранд, а не просто перейшов заради зміни чемпіонату. Він потрапить у середовище, де доведеться щодня доводити своє місце, і це загартує його. Французький футбол технічний, продуманий, і він підходить Забарному за стилем. Упевнений, що він швидко адаптується та стане одним із лідерів оборони "ПСЖ", — пояснив Ващук.

