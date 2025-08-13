Ващук объяснил, что ждет Забарного в ПСЖ

Илья Забарный с игроками "ПСЖ". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Бывший защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук прокомментировал переход Ильи Забарного в "ПСЖ". По его словам, этот трансфер стал важным событием не только для самого игрока, но и для всего украинского футбола.

Ващук в интервью "Трибуне" отметил, что покупка защитника за крупную сумму клубом, недавно выигравшим Лигу чемпионов, является показателем роста уровня игроков из Украины.

Экс-футболист сборной Украины подчеркнул, что присутствие наших футболистов в топовых европейских клубах усиливает имидж страны на международной арене. Отдельно эксперт высказался о перспективах Забарного в составе парижан, где конкуренцию Илье составят еще четыре центральных защитника.

Илья Забарный во время презентации. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

По мнению Ващука, характер и настрой украинца позволяют рассчитывать на место в основе с первых матчей, несмотря на высокую конкуренцию.

Почему Ващук похвалил выбор Забарного

Бывший футболист считает, что Лига 1 недооценена в сравнении с английской Премьер-лигой, ведь во Франции играют высококлассные футболисты, а клубы демонстрируют техничный и продуманный футбол. Он убежден, что выбор "ПСЖ" даст Забарному опыт игры на самом высоком уровне и новые вызовы в карьере.

Илья Забарный на поле. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Для меня важно, что Илья сделал шаг в гранд, а не просто перешел ради смены чемпионата. Он попадет в среду, где придется ежедневно доказывать свое место, и это закалит его. Французский футбол техничен, продуман, и он подходит Забарному по стилю. Уверен, что он быстро адаптируется и станет одним из лидеров обороны "ПСЖ", — объяснил Ващук.

