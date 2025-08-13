Видео
Главная Спорт Ващук оценил перспективы Забарного в составе ПСЖ

Ващук оценил перспективы Забарного в составе ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 15:01
Ващук объяснил, что ждет Забарного в ПСЖ
Илья Забарный с игроками "ПСЖ". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Бывший защитник киевского "Динамо" Владислав Ващук прокомментировал переход Ильи Забарного в "ПСЖ". По его словам, этот трансфер стал важным событием не только для самого игрока, но и для всего украинского футбола.

Ващук в интервью "Трибуне" отметил, что покупка защитника за крупную сумму клубом, недавно выигравшим Лигу чемпионов, является показателем роста уровня игроков из Украины.

Читайте также:

Экс-футболист сборной Украины подчеркнул, что присутствие наших футболистов в топовых европейских клубах усиливает имидж страны на международной арене. Отдельно эксперт высказался о перспективах Забарного в составе парижан, где конкуренцию Илье составят еще четыре центральных защитника.

Илья Забарный
Илья Забарный во время презентации. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

По мнению Ващука, характер и настрой украинца позволяют рассчитывать на место в основе с первых матчей, несмотря на высокую конкуренцию. 

Почему Ващук похвалил выбор Забарного

Бывший футболист считает, что Лига 1 недооценена в сравнении с английской Премьер-лигой, ведь во Франции играют высококлассные футболисты, а клубы демонстрируют техничный и продуманный футбол. Он убежден, что выбор "ПСЖ" даст Забарному опыт игры на самом высоком уровне и новые вызовы в карьере. 

Илья Забарный
Илья Забарный на поле. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Для меня важно, что Илья сделал шаг в гранд, а не просто перешел ради смены чемпионата. Он попадет в среду, где придется ежедневно доказывать свое место, и это закалит его. Французский футбол техничен, продуман, и он подходит Забарному по стилю. Уверен, что он быстро адаптируется и станет одним из лидеров обороны "ПСЖ", — объяснил Ващук. 

Напомним, в ближайшее время в киевском "Динамо" может произойти увольнение главного тренера

Клуб Игоря Суркиса недополучил солидную прибыль из-за раннего вылета из Лиги чемпионов. 

В "Пафосе" сделали нелицеприятное заявление о поведение представителей "Динамо" перед матчами с киприотами. 

Футболист молодежной сборной Украины может продолжить карьеру в английском клубе. 

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
