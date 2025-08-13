Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Полузащитник молодежки Украины переезжает в английский клуб

Полузащитник молодежки Украины переезжает в английский клуб

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 14:11
Украинец Варфоломеев может продолжить карьеру в Англии
Иван Варфоломеев в "Словане". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник молодежной сборной Украины Иван Варфоломеев в ближайшее время может сменить клуб и чемпионат. Талантливым игроком интересуется известный клуб.

Варфоломеев близок к переходу в английский "Линкольн Сити", который выступает в третьем по силе дивизионе страны, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Реклама
Читайте также:

В прошлом сезоне 21-летний Иван Варфоломеев защищал цвета чешского "Слована", за который провел более двух десятков матчей во всех турнирах. Футболист закрепился в основном составе команды, привлекая внимание скаутов из-за своей работы в центре поля и умения играть на обеих бровках. 

Иван Варфоломеев
Иван Варфоломеев во время матча. Фото: "Слован" 

Варфоломеев в "Линкольн Сити" 

Трансфер украинца оценивается в 600 тысяч евро, а также предполагает бонусы, которые чешский клуб сможет получить в случае успешных выступлений игрока в Англии. Для "Линкольн Сити" этот шаг станет одной из ключевых сделок межсезонья.

Переход в английскую Лигу 1 откроет Варфоломееву возможность адаптироваться к интенсивному британскому футболу, где ценятся выносливость, темп и умение быстро принимать решения. 

"Линкольн Сити" завершил сезон-2024/25 на рекордном для клуба 11-м месте в Лиге 1 третьем по силе дивизионе Англии. Команда под руководством Майкла Скубалы продолжает строить стабильный фундамент — сезон 2025/26 стал для "чертят" уже седьмым подряд в Лиге 1. В качестве благодарности руководство клуба продлило контракт с главным тренером до 2028 года. 

Напомним, после вылета "Динамо" из Лиги чемпионов в киевском клубе может появиться новый главный тренер

"Бело-синие" потеряли большие деньги из-за двух поражений от "Пафоса" — стала известна сумма

В столичный "Локомотив" обвинил донецкий "Шахтер" в нарушении, которое привело к увольнению тренера. 

спорт футбол Англия Футбол трансферы молодежная сборная Украины
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации