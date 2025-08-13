Украинец Варфоломеев может продолжить карьеру в Англии

Иван Варфоломеев в "Словане". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник молодежной сборной Украины Иван Варфоломеев в ближайшее время может сменить клуб и чемпионат. Талантливым игроком интересуется известный клуб.

Варфоломеев близок к переходу в английский "Линкольн Сити", который выступает в третьем по силе дивизионе страны, сообщил журналист Игорь Бурбас.

В прошлом сезоне 21-летний Иван Варфоломеев защищал цвета чешского "Слована", за который провел более двух десятков матчей во всех турнирах. Футболист закрепился в основном составе команды, привлекая внимание скаутов из-за своей работы в центре поля и умения играть на обеих бровках.

Иван Варфоломеев во время матча. Фото: "Слован"

Варфоломеев в "Линкольн Сити"

Трансфер украинца оценивается в 600 тысяч евро, а также предполагает бонусы, которые чешский клуб сможет получить в случае успешных выступлений игрока в Англии. Для "Линкольн Сити" этот шаг станет одной из ключевых сделок межсезонья.

Переход в английскую Лигу 1 откроет Варфоломееву возможность адаптироваться к интенсивному британскому футболу, где ценятся выносливость, темп и умение быстро принимать решения.

"Линкольн Сити" завершил сезон-2024/25 на рекордном для клуба 11-м месте в Лиге 1 третьем по силе дивизионе Англии. Команда под руководством Майкла Скубалы продолжает строить стабильный фундамент — сезон 2025/26 стал для "чертят" уже седьмым подряд в Лиге 1. В качестве благодарности руководство клуба продлило контракт с главным тренером до 2028 года.

