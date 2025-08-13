Украинец Варфоломеев может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник молодежки Украины переезжает в английский клуб
Полузащитник молодежной сборной Украины Иван Варфоломеев в ближайшее время может сменить клуб и чемпионат. Талантливым игроком интересуется известный клуб.
Варфоломеев близок к переходу в английский "Линкольн Сити", который выступает в третьем по силе дивизионе страны, сообщил журналист Игорь Бурбас.
В прошлом сезоне 21-летний Иван Варфоломеев защищал цвета чешского "Слована", за который провел более двух десятков матчей во всех турнирах. Футболист закрепился в основном составе команды, привлекая внимание скаутов из-за своей работы в центре поля и умения играть на обеих бровках.
Варфоломеев в "Линкольн Сити"
Трансфер украинца оценивается в 600 тысяч евро, а также предполагает бонусы, которые чешский клуб сможет получить в случае успешных выступлений игрока в Англии. Для "Линкольн Сити" этот шаг станет одной из ключевых сделок межсезонья.
Переход в английскую Лигу 1 откроет Варфоломееву возможность адаптироваться к интенсивному британскому футболу, где ценятся выносливость, темп и умение быстро принимать решения.
"Линкольн Сити" завершил сезон-2024/25 на рекордном для клуба 11-м месте в Лиге 1 третьем по силе дивизионе Англии. Команда под руководством Майкла Скубалы продолжает строить стабильный фундамент — сезон 2025/26 стал для "чертят" уже седьмым подряд в Лиге 1. В качестве благодарности руководство клуба продлило контракт с главным тренером до 2028 года.
Напомним, после вылета "Динамо" из Лиги чемпионов в киевском клубе может появиться новый главный тренер.
"Бело-синие" потеряли большие деньги из-за двух поражений от "Пафоса" — стала известна сумма.
В столичный "Локомотив" обвинил донецкий "Шахтер" в нарушении, которое привело к увольнению тренера.
Читайте Новини.LIVE!