Півзахисник молодіжки України переїжджає в англійський клуб

Півзахисник молодіжки України переїжджає в англійський клуб

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 14:11
Українець Варфоломєєв може продовжити кар'єру в Англії
Іван Варфоломєєв у "Словані". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник молодіжної збірної України Іван Варфоломєєв найближчим часом може змінити клуб та чемпіонат. Талановитим гравцем цікавиться відомий клуб.

Варфоломєєв близький до переходу в англійський "Лінкольн Сіті", який виступає в третьому за силою дивізіоні країни, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Минулого сезону 21-річний Іван Варфоломєєв захищав кольори чеського "Слована", за який провів понад два десятки матчів у всіх турнірах. Футболіст закріпився в основному складі команди, привертаючи увагу скаутів через свою роботу в центрі поля та вміння грати на обох бровках.

Иван Варфоломеев
Іван Варфоломєєв під час матчу. Фото: "Слован"

Варфоломєєв у "Лінкольн Сіті"

Трансфер українця оцінюють у 600 тисяч євро, а також передбачають бонуси, які чеський клуб зможе отримати в разі успішних виступів гравця в Англії. Для "Лінкольн Сіті" цей крок стане однією з ключових угод міжсезоння.

Перехід в англійську Лігу 1 відкриє Варфоломєєву можливість адаптуватися до інтенсивного британського футболу, де цінуються витривалість, темп і вміння швидко приймати рішення.

"Лінкольн Сіті" завершив сезон-2024/25 на рекордному для клубу 11-му місці в Лізі 1, третьому за силою дивізіоні Англії. Команда під керівництвом Майкла Скубали продовжує будувати стабільний фундамент - сезон 2025/26 став для "чортенят" уже сьомим поспіль у Лізі 1. Як подяку керівництво клубу продовжило контракт із головним тренером до 2028 року.

Нагадаємо, після вильоту "Динамо" з Ліги чемпіонів у київському клубі може з'явитися новий головний тренер.

"Біло-сині" втратили великі гроші через дві поразки від "Пафосу" — стала відома сума.

У столичний "Локомотив" звинуватив донецький "Шахтар" у порушенні, яке призвело до звільнення тренера.

спорт футбол Англія Футбол трансфери молодіжна збірна України
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
