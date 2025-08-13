Забарный выразил украинскую идентичность при подписании с ПСЖ

Илья Забарный в Париже. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Илья Забарный, ставший первым украинцем в истории "ПСЖ", укрепил свою связь с родиной во время подписания контракта. Он прибыл в офис парижского клуба в элегантной белой рубашке с национальными мотивами.

Вышиванка подчеркнула важность момента для него и всей страны, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Трансфер защитника из "Борнмута" завершился подписанием пятилетнего контракта, рассчитанного до 2030 года. Сообщается, что сумма сделки составляет около 63–66 млн, включая бонусы. Именно накануне матча за Суперкубок Европы с "Тоттенхэмом" клуб стремился официально закрыть договор.

Забарный в вышиванке. Фото: кадр из видео

Напоминание об Украине

Илья Забарный красноречиво напомнил об Украине во время подписания контракта в офисе "ПСЖ". Лидер сборной Украины прибыл на мероприятие в элегантной белой рубашке с национальными мотивами. Защитник светился от счастья, и его вышиванка подчеркивала торжественность момента.

Украинец с партнерами по команде. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Забарный уже начал тренировки с новой командой, отрабатывая взаимодействие с партнерами и адаптация к тактической схеме под руководством Луиса Энрике. Несмотря на то что он не вошел в заявку на матч против "Тоттенхэма", его ждет полноценный дебют в ближайших матчах сезона.

Напомним, Александр Шовковский может уйти из киевского "Динамо", но решение еще не принято.

Вылет от "Пафоса" из Лиги чемпионов ознаменовал серьезные финансовые потери для украинского клуба.

Генеральный директор кипрской команды назвал фактор, который помог "Пафосу" убедительно обыграть "Динамо".

Клуб из первой английской лиги нацелился на перспективного игрока сборной Украины.