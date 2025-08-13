Видео
Забарный напомнил об Украине при подписании контракта с ПСЖ

Забарный напомнил об Украине при подписании контракта с ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 16:22
Забарный выразил украинскую идентичность при подписании с ПСЖ
Илья Забарный в Париже. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Илья Забарный, ставший первым украинцем в истории "ПСЖ", укрепил свою связь с родиной во время подписания контракта. Он прибыл в офис парижского клуба в элегантной белой рубашке с национальными мотивами. 

Вышиванка подчеркнула важность момента для него и всей страны, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Трансфер защитника из "Борнмута" завершился подписанием пятилетнего контракта, рассчитанного до 2030 года. Сообщается, что сумма сделки составляет около 63–66 млн, включая бонусы. Именно накануне матча за Суперкубок Европы с "Тоттенхэмом" клуб стремился официально закрыть договор.

Илья Забарный
Забарный в вышиванке. Фото: кадр из видео

Напоминание об Украине 

Илья Забарный красноречиво напомнил об Украине во время подписания контракта в офисе "ПСЖ". Лидер сборной Украины прибыл на мероприятие в элегантной белой рубашке с национальными мотивами. Защитник светился от счастья, и его вышиванка подчеркивала торжественность момента. 

Илья Забарный
Украинец с партнерами по команде. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Забарный уже начал тренировки с новой командой, отрабатывая взаимодействие с партнерами и адаптация к тактической схеме под руководством Луиса Энрике. Несмотря на то что он не вошел в заявку на матч против "Тоттенхэма", его ждет полноценный дебют в ближайших матчах сезона.

спорт футбол Сборная Украины по футболу ПСЖ Илья Забарный вышиванка
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
