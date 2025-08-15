Подкопаєва святкує день народження — як вона живе і чим займається

Усмішка Лілії Подкопаєвої. Фото: instagram.com/podkopayeva_official/

День народження олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої — привід згадати одну з найяскравіших сторінок українського спорту. Її ім'я відоме вболівальникам за перемогами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи.

Кар'єра спортсменки стала частиною спортивної історії країни. Сьогодні вона залишається символом української гімнастики, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Майбутня чемпіонка народилася в Донецьку і рано прийшла в спортивну гімнастику. Дитячі тренування швидко переросли у виступи на юніорських турнірах, а потім і на міжнародній арені. Уже до середини 1990-х Подкопаєва стала однією з головних надій збірної України.

Лілія Подкопаєва під час виступу. Фото: instagram.com/podkopayeva_official/

На Олімпіаді в Атланті 1996 року вона завоювала дві золоті медалі: в абсолютній першості та у вільних вправах, а також "срібло" в командному заліку.

Кар'єра та досягнення Подкопаєвої

За кар'єру спортсменка виграла 45 медалей різних міжнародних змагань, включно з чемпіонатами світу та Європи. Вона залишається єдиною гімнасткою, яка перемогла в абсолютній першості на чемпіонаті світу та Олімпіаді в один рік.

Лілія Подкопаєва та її медалі. Фото: УНІАН

У 1998 році Подкопаєва завершила спортивну кар'єру. Надалі займалася розвитком гімнастики в Україні, працювала в Національному олімпійському комітеті та брала участь у благодійних проєктах.

Лілія Подкопаєва під час танцю. Фото: УНІАН

У 2008 році стала офіційним послом чемпіонату Європи з футболу, а 2017-го — почесним президентом Федерації гімнастики України. 2007 року Подкопаєва стала переможницею української версії проєкту "Танці з зірками". Рік потому, у вересні 2008-го, в парі з Сергієм Костецьким вона представила Україну на Танцювальному Євробаченні, де посіла третє місце.

Лілія Подкопаєва та Ельбрус Тедеєв. Фото: УНІАН

Лілію Подкопаєву пов'язувала давня дружба зі співачкою Ані Лорак. Виконавиця стала хрещеною матір'ю дочки спортсменки Кароліни Нагорної, яку назвали на честь справжнього імені Лорак — Кароліна. Однак після переїзду співачки в Росію давні подруги перестали спілкуватися.

Подкопаєва живе в США, але регулярно приїжджає в Україну. Її ім'я занесено до Зали слави гімнастики.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх та Нікола Оліслагерс готуються до вирішальної сутички в боротьбі за перемогу в Діамантовій лізі.

Марина Бех-Романчук відверто розповіла, як переживає відсторонення від виступів через підозри у вживанні допінгу.

Футболіст Ілля Забарний нагадав про Україну під час підписання контракту з французьким клубом "ПСЖ".