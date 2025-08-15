Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лілія Подкопаєва відзначає 47 років — чим вона живе сьогодні

Лілія Подкопаєва відзначає 47 років — чим вона живе сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 00:15
Подкопаєва святкує день народження — як вона живе і чим займається
Усмішка Лілії Подкопаєвої. Фото: instagram.com/podkopayeva_official/

День народження олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої — привід згадати одну з найяскравіших сторінок українського спорту. Її ім'я відоме вболівальникам за перемогами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи.

Кар'єра спортсменки стала частиною спортивної історії країни. Сьогодні вона залишається символом української гімнастики, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Майбутня чемпіонка народилася в Донецьку і рано прийшла в спортивну гімнастику. Дитячі тренування швидко переросли у виступи на юніорських турнірах, а потім і на міжнародній арені. Уже до середини 1990-х Подкопаєва стала однією з головних надій збірної України.

Лилия Подкопаева
Лілія Подкопаєва під час виступу. Фото: instagram.com/podkopayeva_official/

На Олімпіаді в Атланті 1996 року вона завоювала дві золоті медалі: в абсолютній першості та у вільних вправах, а також "срібло" в командному заліку.

Кар'єра та досягнення Подкопаєвої

За кар'єру спортсменка виграла 45 медалей різних міжнародних змагань, включно з чемпіонатами світу та Європи. Вона залишається єдиною гімнасткою, яка перемогла в абсолютній першості на чемпіонаті світу та Олімпіаді в один рік.

Лилия Подкопаева
Лілія Подкопаєва та її медалі. Фото: УНІАН

У 1998 році Подкопаєва завершила спортивну кар'єру. Надалі займалася розвитком гімнастики в Україні, працювала в Національному олімпійському комітеті та брала участь у благодійних проєктах.

Лилия Подкопаева
Лілія Подкопаєва під час танцю. Фото: УНІАН

У 2008 році стала офіційним послом чемпіонату Європи з футболу, а 2017-го — почесним президентом Федерації гімнастики України. 2007 року Подкопаєва стала переможницею української версії проєкту "Танці з зірками". Рік потому, у вересні 2008-го, в парі з Сергієм Костецьким вона представила Україну на Танцювальному Євробаченні, де посіла третє місце.

Лилия Подкопаева
Лілія Подкопаєва та Ельбрус Тедеєв. Фото: УНІАН

Лілію Подкопаєву пов'язувала давня дружба зі співачкою Ані Лорак. Виконавиця стала хрещеною матір'ю дочки спортсменки Кароліни Нагорної, яку назвали на честь справжнього імені Лорак — Кароліна. Однак після переїзду співачки в Росію давні подруги перестали спілкуватися.

Подкопаєва живе в США, але регулярно приїжджає в Україну. Її ім'я занесено до Зали слави гімнастики.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх та Нікола Оліслагерс готуються до вирішальної сутички в боротьбі за перемогу в Діамантовій лізі.

Марина Бех-Романчук відверто розповіла, як переживає відсторонення від виступів через підозри у вживанні допінгу.

Футболіст Ілля Забарний нагадав про Україну під час підписання контракту з французьким клубом "ПСЖ".

спорт Олімпійські ігри Лілія Подкопаєва Гімнастика спортивна гімнастика
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації