Головна Спорт Марина Бех-Романчук відповіла на звинувачення в допінгу

Марина Бех-Романчук відповіла на звинувачення в допінгу

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 11:13
Бех-Романчук здивувала словами про дискваліфікацію та плани
Марина Бех-Романчук не бере участі в змаганнях. Фото: instagram.com/marynabekh/

Українська чемпіонка Європи та призерка світових першостей зі стрибків у довжину та потрійних стрибків Марина Бех-Романчук уперше висловилася після гучного допінг-скандалу, що сколихнув світ легкої атлетики.

Незалежна організація з боротьби з допінгом (AIU) оголосила про її тимчасове відсторонення після виявлення тестостерону в допінг-пробі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ця новина стала шоком для вболівальників та колег спортсменки. Марина Бех-Романчук раніше планувала повернутися на міжнародну арену, заявившись на етап Діамантової ліги в Досі, який мав стати її першим стартом після Олімпіади-2024. Однак після оголошення про санкції її прізвище зникло зі списку учасників.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук на доріжці. Фото: instagram.com/marynabekh/

Відновлення імені та репутації тепер стало для української зірки головним викликом. Вона поки не вдається в подробиці розслідування, але дала зрозуміти, що переживає вкрай складний період у кар'єрі.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук під час тренування. Фото: instagram.com/marynabekh/

Що сказала Бех-Романчук

На своїй сторінці в Instagram Марина зазначила, що новина про відсторонення стала для неї важким ударом. Бех-Романчук переживає складні часи, але не має наміру здаватися.

"Я постійно запитую себе, де справедливість, і чому все сталося саме так. Але я знаю, що істина завжди виходить назовні. Дякую всім, хто підтримує мене в цей момент - ваші слова і віра дуже багато значать", — написала Бех-Романчук.

За свою кар'єру українська легкоатлетка виграла золото чемпіонату Європи-2022, а також неодноразово ставала призеркою світових та континентальних першостей. Вона залишається однією з найтитулованіших українських легкоатлеток свого покоління.

Нагадаємо, Нікола Оліслагерс назвала мету на етап Діамантової ліги в Сілезії, де виступлять три українки.

Тренерка Ярослави Магучіх підтримала свою вихованку та пояснила причину невдач легкоатлетки цього сезону.

Катерина Табашник приєднається до Юлії Левченко та Ярослави Магучіх у Сілезії, це буде її перший старт у сезоні в рамках Діамантової ліги.

спорт Марина Бех Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у довжину
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
