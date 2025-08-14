Видео
Марина Бех-Романчук ответила на обвинения в допинге

Марина Бех-Романчук ответила на обвинения в допинге

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 11:13
Бех-Романчук удивила словами о дисквалификации и планах
Марина Бех-Романчук не участвует в соревнованиях. Фото: instagram.com/marynabekh/

Украинская чемпионка Европы и призер мировых первенств по прыжкам в длину и тройным прыжкам Марина Бех-Романчук впервые высказалась после громкого допинг-скандала, который потряс мир легкой атлетики.

Независимая организация по борьбе с допингом (AIU) объявила о ее временном отстранении после обнаружения тестостерона в допинг-пробе, сообщает портал Новини.LIVE.

Эта новость стала шоком для болельщиков и коллег спортсменки. Марина Бех-Романчук ранее планировала вернуться на международную арену, заявившись на этап Бриллиантовой лиги в Дохе, который должен был стать ее первым стартом после Олимпиады-2024. Однако после объявления о санкциях ее фамилия исчезла из списка участников. 

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук на дорожке. Фото: instagram.com/marynabekh/

Восстановление имени и репутации теперь стало для украинской звезды главным вызовом. Она пока не вдается в подробности расследования, но дала понять, что переживает крайне сложный период в карьере. 

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук во время тренировки. Фото: instagram.com/marynabekh/

Что сказала Бех-Романчук

На своей страницу в Instagram Марина отметила, что новость об отстранении стала для нее тяжелым ударом. Бех-Романчук переживает сложные времена, но не намерена сдаваться. 

"Я постоянно спрашиваю себя, где справедливость, и почему все произошло именно так. Но я знаю, что истина всегда выходит наружу. Благодарю всех, кто поддерживает меня в этот момент — ваши слова и вера очень много значат", — написала Бех-Романчук.

За свою карьеру украинская легкоатлетка выиграла золото чемпионата Европы-2022, а также неоднократно становилась призером мировых и континентальных первенств. Она остается одной из самых титулованных украинских легкоатлеток своего поколения. 

Напомним, Никола Олислагерс назвала цель на этап Бриллиантовой лиги в Силезии, где выступят три украинки. 

Тренер Ярославы Магучих поддержала свою воспитанницу и объяснила причину неудач легкоатлетки в этом сезоне. 

Екатерина Табашник присоединится к Юлии Левченко и Ярославе Магучих в Силезии, это будет ее первый старт в сезоне в рамках Бриллиантовой лиги. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
