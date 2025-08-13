Тренер Магучих объяснила причину спада и проблем Ярославы

Ярослава Магучих с чемпионской медалью. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Олимпийская чемпионка-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих проводит сезон, полный испытаний. Помимо конкуренции с сильнейшими соперницами мира, украинка сталкивается с обстоятельствами, которые напрямую влияют на ее выступления.

В нынешнем году Магучих уже успела выиграть несколько этапов Бриллиантовой лиги, но также потерпела и досадные неудачи, сообщает Yle.fi.

В Париже Ярослава Магучих заняла второе место, уступив Николе Олислагерс. В Лондоне украинка осталась вне тройки, показав нестабильные попытки. Эти колебания в результатах ее команда связывает не только со спортивной формой, но и с психологическим давлением.

Ярослава Магучих в обычной жизни. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Магучих готовится к важному турниру

Впереди у Ярославы выступление в польской Силезии, где она планирует побороться за очередную победу в сезоне. Для этого команда делает акцент на восстановлении, работе над техникой и адаптации к стрессовым условиям.

Ярослава Магучих после победы. Фото: instagram.com/best_in_kherson/

Соревнования проходят на фоне постоянных новостей из Украины, и это неизбежно сказывается на концентрации. По словам тренера Татьяны Степановой, сложнее всего в том, что подготовка и старты проходят на фоне войны.

"Мы живем в условиях, которые не может понять человек, далекий от нашей реальности. Одну ночь мы проводим в укрытии, а на следующий день идем на стадион. Ярослава умеет собраться, но цена этих усилий очень высока. Мы стараемся сохранить баланс между спортом и жизнью, чтобы она могла выходить на сектор с ясной головой", — объяснила Степанова.

