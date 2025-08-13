Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Что мешает Магучих побеждать в этом сезоне — объяснение тренера

Что мешает Магучих побеждать в этом сезоне — объяснение тренера

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 13:14
Тренер Магучих объяснила причину спада и проблем Ярославы
Ярослава Магучих с чемпионской медалью. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Олимпийская чемпионка-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих проводит сезон, полный испытаний. Помимо конкуренции с сильнейшими соперницами мира, украинка сталкивается с обстоятельствами, которые напрямую влияют на ее выступления.

В нынешнем году Магучих уже успела выиграть несколько этапов Бриллиантовой лиги, но также потерпела и досадные неудачи, сообщает Yle.fi.

Реклама
Читайте также:

В Париже Ярослава Магучих заняла второе место, уступив Николе Олислагерс. В Лондоне украинка осталась вне тройки, показав нестабильные попытки. Эти колебания в результатах ее команда связывает не только со спортивной формой, но и с психологическим давлением. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих в обычной жизни. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Магучих готовится к важному турниру

Впереди у Ярославы выступление в польской Силезии, где она планирует побороться за очередную победу в сезоне. Для этого команда делает акцент на восстановлении, работе над техникой и адаптации к стрессовым условиям.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих после победы. Фото: instagram.com/best_in_kherson/

Соревнования проходят на фоне постоянных новостей из Украины, и это неизбежно сказывается на концентрации. По словам тренера Татьяны Степановой, сложнее всего в том, что подготовка и старты проходят на фоне войны. 

"Мы живем в условиях, которые не может понять человек, далекий от нашей реальности. Одну ночь мы проводим в укрытии, а на следующий день идем на стадион. Ярослава умеет собраться, но цена этих усилий очень высока. Мы стараемся сохранить баланс между спортом и жизнью, чтобы она могла выходить на сектор с ясной головой", — объяснила Степанова. 

Напомним, украинские болельщики смогут посмотреть в прямом эфире выступление Магучих, Левченко и Табашник в Силезии. 

Екатерина Табашник ворвалась в гонку за медали в середине сезона — рассказываем, что известно о спортсменке. 

Михаил Кохан добавил в свою копилку бронзовую награду на престижном международном турнире, но остался недоволен результатом. 

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации