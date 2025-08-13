Тренер Магучих объяснила причину спада и проблем Ярославы

Что мешает Магучих побеждать в этом сезоне — объяснение тренера
Олимпийская чемпионка-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих проводит сезон, полный испытаний. Помимо конкуренции с сильнейшими соперницами мира, украинка сталкивается с обстоятельствами, которые напрямую влияют на ее выступления.
В нынешнем году Магучих уже успела выиграть несколько этапов Бриллиантовой лиги, но также потерпела и досадные неудачи, сообщает Yle.fi.
В Париже Ярослава Магучих заняла второе место, уступив Николе Олислагерс. В Лондоне украинка осталась вне тройки, показав нестабильные попытки. Эти колебания в результатах ее команда связывает не только со спортивной формой, но и с психологическим давлением.
Магучих готовится к важному турниру
Впереди у Ярославы выступление в польской Силезии, где она планирует побороться за очередную победу в сезоне. Для этого команда делает акцент на восстановлении, работе над техникой и адаптации к стрессовым условиям.
Соревнования проходят на фоне постоянных новостей из Украины, и это неизбежно сказывается на концентрации. По словам тренера Татьяны Степановой, сложнее всего в том, что подготовка и старты проходят на фоне войны.
"Мы живем в условиях, которые не может понять человек, далекий от нашей реальности. Одну ночь мы проводим в укрытии, а на следующий день идем на стадион. Ярослава умеет собраться, но цена этих усилий очень высока. Мы стараемся сохранить баланс между спортом и жизнью, чтобы она могла выходить на сектор с ясной головой", — объяснила Степанова.
