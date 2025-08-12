Кохан завоевал бронзу в метании молота на этапе Континентального тура

Михаил Кохан. Фото: Rhine-Ruhr

В Будапеште стартовал этап Континентального тура по легкой атлетике. В метании молота Украину представил олимпийский призер Михаил Кохан.

Украинец завоевал медаль на этапе, но это было не первое место, сообщил портал "Суспільне".

Кохан снова на подиуме

Кохан был одним из претендентов на золотую награду, но занял третье место.

Несмотря на не лучший результат, но он показал стабильность, поскольку у Михаила до этого были медали на 12 турнирах из 14 в этом сезоне.

В Будапеште Кохан столкнулся с мощной конкуренцией, в частности олимпийских медалистов Итана Катцберга и Бенце Галаша.

Соревнования начались с лидерства канадца Катцберга (81,01 м), тогда как Кохан стартовал с 75,55 м, занимая четвертое место. После трех попыток украинец поднялся на третью строчку, а венгерский атлет Галаш вышел вперед с 81,85 м. Лучший результат Кохана — 80,84 м был в четвертой попытке, обеспечив ему бронзу.

Галаш в пятой попытке установил новый рекорд сезона (83,18 м), превзойдя американца Руди Винклера (83,16 м).

Эта медаль стала для Кохана 13-м попаданием в тройку в сезоне.

Этап Континентального тура. Будапешт, Венгрия

Бенце Галаш (Венгрия) — 83.18 м Итан Кацберг (Канада) — 81.88 м Михаил Кохан (Украина) — 80.84 м

