Главная Спорт Кохан удивил результатом на Континентальном туре в Венгрии

Кохан удивил результатом на Континентальном туре в Венгрии

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 18:47
Кохан завоевал бронзу в метании молота на этапе Континентального тура
Михаил Кохан. Фото: Rhine-Ruhr

В Будапеште стартовал этап Континентального тура по легкой атлетике. В метании молота Украину представил олимпийский призер Михаил Кохан.

Украинец завоевал медаль на этапе, но это было не первое место, сообщил портал "Суспільне".

Читайте также:

Кохан снова на подиуме

Кохан был одним из претендентов на золотую награду, но занял третье место.

Несмотря на не лучший результат, но он показал стабильность, поскольку у Михаила до этого были медали на 12 турнирах из 14 в этом сезоне.

В Будапеште Кохан столкнулся с мощной конкуренцией, в частности олимпийских медалистов Итана Катцберга и Бенце Галаша.

Соревнования начались с лидерства канадца Катцберга (81,01 м), тогда как Кохан стартовал с 75,55 м, занимая четвертое место. После трех попыток украинец поднялся на третью строчку, а венгерский атлет Галаш вышел вперед с 81,85 м. Лучший результат Кохана — 80,84 м был в четвертой попытке, обеспечив ему бронзу.

Галаш в пятой попытке установил новый рекорд сезона (83,18 м), превзойдя американца Руди Винклера (83,16 м).

Эта медаль стала для Кохана 13-м попаданием в тройку в сезоне.

Этап Континентального тура. Будапешт, Венгрия

  1. Бенце Галаш (Венгрия) — 83.18 м
  2. Итан Кацберг (Канада) — 81.88 м
  3. Михаил Кохан (Украина) — 80.84 м

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
