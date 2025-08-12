Кохан здобув бронзу у метанні молота на етапі Континентального туру

Михайло Кохан. Фото: Rhine-Ruhr

У Будапешті стартував етап Континентального туру з легкої атлетики. У метанні молота Україну представив олімпійський призер Михайло Кохан.

Українець завоював медаль на етапі, але це було не перше місце, повідомив портал "Суспільне".

Кохан знову на подіумі

Кохан був одним з претендентів на золоту нагороду, але посів третє місце.

Попри не найкращий результат, але він показав стабільність, оскільки у Михайла були медалі на 12 турнірах з 14 цього сезону.

У Будапешті Кохан зіткнувся з потужною конкуренцією, зокрема олімпійських медалістів Ітана Катцберга та Бенце Галаша.

Змагання розпочалися з лідерства канадця Катцберга (81,01 м), тоді як Кохан стартував із 75,55 м, посідаючи четверте місце. Після трьох спроб українець піднявся на третю сходинку, а угорський атлет Галаш вийшов уперед із 81,85 м. Найкращий результат Кохана — 80,84 м був у четвертій спробі — забезпечив йому бронзу.

Галаш у п’ятій спробі встановив новий рекорд сезону (83,18 м), перевершивши американця Руді Вінклера (83,16 м).

Ця медаль стала для Кохана 13-м потраплянням до трійки в сезоні.

Етап Континентального туру. Будапешт, Угорщина

Бенце Галаш (Угорщина) — 83.18 м Ітан Кацберг (Канада) — 81.88 м Михайло Кохан (Україна) — 80.84 м

