Головна Спорт Кохан здивував результатом на Континентальному турі в Угорщині

Кохан здивував результатом на Континентальному турі в Угорщині

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 18:47
Кохан здобув бронзу у метанні молота на етапі Континентального туру
Михайло Кохан. Фото: Rhine-Ruhr

У Будапешті стартував етап Континентального туру з легкої атлетики. У метанні молота Україну представив олімпійський призер Михайло Кохан.

Українець завоював медаль на етапі, але це було не перше місце, повідомив портал "Суспільне".

Читайте також:

Кохан знову на подіумі

Кохан був одним з претендентів на золоту нагороду, але посів третє місце.

Попри не найкращий результат, але він показав стабільність, оскільки у Михайла були медалі на 12 турнірах з 14 цього сезону.

У Будапешті Кохан зіткнувся з потужною конкуренцією, зокрема олімпійських медалістів Ітана Катцберга та Бенце Галаша.

Змагання розпочалися з лідерства канадця Катцберга (81,01 м), тоді як Кохан стартував із 75,55 м, посідаючи четверте місце. Після трьох спроб українець піднявся на третю сходинку, а угорський атлет Галаш вийшов уперед із 81,85 м. Найкращий результат Кохана — 80,84 м був у четвертій спробі — забезпечив йому бронзу.

Галаш у п’ятій спробі встановив новий рекорд сезону (83,18 м), перевершивши американця Руді Вінклера (83,16 м).

Ця медаль стала для Кохана 13-м потраплянням до трійки в сезоні.

Етап Континентального туру. Будапешт, Угорщина

  1. Бенце Галаш (Угорщина) — 83.18 м
  2. Ітан Кацберг (Канада) — 81.88 м
  3. Михайло Кохан (Україна) — 80.84 м

Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги в Польщі заплановані виступи трьох українських стрибунок у висоту.

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик наразі знаходиться під загрозою втрати титулу.

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума може побитися проти Усика, але його відмовляє Рой Джонс-молодший.

Київський "Локомотив" розізлився на донецький "Шахтар", який без попередження переманив їх тренера.

Михайло Кохан Легка атлетика метання молоту Збірна України з легкої атлетики Золотий тур (легка атлетика)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
