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Головна Спорт Кохан встановив особистий рекорд та виграв чемпіонат Європи

Кохан встановив особистий рекорд та виграв чемпіонат Європи

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 23:00
Михайло Кохан виграв золото ЧЄ-2025 з повторенням рекорду України
Михайло Кохан. Фото: instagram.com/runoutofhell
Ключові моменти Черговий тріумф Кохана

В Мадриді проходить командний чемпіонат Європи з легкої атлетики. 27 червня пройшли змагання у метальників молота.

Україну в секторі представив призер Олімпійських ігор в Парижі Михайло Кохан, повідомив портал Новини.LIVE.

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Черговий тріумф Кохана

Метальник молота тріумфував на чемпіонаті Європи у Мадриді, принісши Україні першу медаль. До того ж бронзовий призер Олімпіади-2024 встановив особистий рекорд — 81.66 м.

У першій спробі Кохан показав 76.60 м, у третій — 77.45 м, а в четвертій метнув на 81.66 м, після чого його вже ніхто не перевершив.

Зазначимо, що Кохан також повторив рекорд України, який у 2004 році встановив Олександр Крикун.

Результати:

  1. Михайло Кохан (Україна) — 81.66 м
  2. Мерлін Гуммель (Німеччина) — 81.27 м
  3. Бенсе Галаш (Угорщина) — 80.63 м

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Михайло Кохан Легка атлетика метання молоту Чемпіонат Європи Збірна України з легкої атлетики
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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