Михайло Кохан виграв золото ЧЄ-2025 з повторенням рекорду України

Михайло Кохан. Фото: instagram.com/runoutofhell

В Мадриді проходить командний чемпіонат Європи з легкої атлетики. 27 червня пройшли змагання у метальників молота.

Україну в секторі представив призер Олімпійських ігор в Парижі Михайло Кохан, повідомив портал Новини.LIVE.

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Метальник молота тріумфував на чемпіонаті Європи у Мадриді, принісши Україні першу медаль. До того ж бронзовий призер Олімпіади-2024 встановив особистий рекорд — 81.66 м.

У першій спробі Кохан показав 76.60 м, у третій — 77.45 м, а в четвертій метнув на 81.66 м, після чого його вже ніхто не перевершив.

Зазначимо, що Кохан також повторив рекорд України, який у 2004 році встановив Олександр Крикун.

Результати:

Михайло Кохан (Україна) — 81.66 м Мерлін Гуммель (Німеччина) — 81.27 м Бенсе Галаш (Угорщина) — 80.63 м

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