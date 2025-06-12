Михайло Кохан став другим на етапі Діамантової ліги в Осло 2025

Михайло Кохан. Фото: instagram.com/misha_kohan_

В Осло, Норвегія, пройшов етап Діамантової ліги. Український легкоатлет Михайло Кохан взяв участь у змаганні метальників молоту.

Українець за підсумками змагань став срібним призером, повідомило "Суспільне Спорт".

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Головним суперником Кохана в Осло став олімпійський чемпіон-2024 Ітан Кацберг. Також небезпека йшла від срібного олімпійського призера Ігор-2024 Бенце Галаша.

Після трьох спроб Кохан був четвертим із результатом 77,05 м, поступаючись Кацбергу, Томасу Мардалю та Файдеку. У п’ятій спробі українець метнув молот на 78,34 м, піднявшись на друге місце.

У фінальній спробі він показав свій найкращий результат — 79,95 м, перевершивши Кацберга в цьому раунді, але поступився канадцеві за кращою спробою (80,19 м). Третім став Мардаль (78,25 м).

Це шостий подіум Кохана в сезоні. лише на Кубку Європи він фінішував на шостому місці.

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