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Головна Спорт Кохан здобув срібну медаль на престижному турнірі

Кохан здобув срібну медаль на престижному турнірі

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Дата публікації: 12 червня 2025 01:07
Михайло Кохан став другим на етапі Діамантової ліги в Осло 2025
Михайло Кохан. Фото: instagram.com/misha_kohan_
Ключові моменти Срібна медаль Кохана

В Осло, Норвегія, пройшов етап Діамантової ліги. Український легкоатлет Михайло Кохан взяв участь у змаганні метальників молоту.

Українець за підсумками змагань став срібним призером, повідомило "Суспільне Спорт".

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Срібна медаль Кохана

Головним суперником Кохана в Осло став олімпійський чемпіон-2024 Ітан Кацберг. Також небезпека йшла від срібного олімпійського призера Ігор-2024 Бенце Галаша.

Після трьох спроб Кохан був четвертим із результатом 77,05 м, поступаючись Кацбергу, Томасу Мардалю та Файдеку. У п’ятій спробі українець метнув молот на 78,34 м, піднявшись на друге місце.

У фінальній спробі він показав свій найкращий результат — 79,95 м, перевершивши Кацберга в цьому раунді, але поступився канадцеві за кращою спробою (80,19 м). Третім став Мардаль (78,25 м).

Це шостий подіум Кохана в сезоні. лише на Кубку Європи він фінішував на шостому місці.

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Михайло Кохан Легка атлетика Діамантова ліга метання молоту Збірна України з легкої атлетики
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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