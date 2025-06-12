Михаил Кохан стал вторым на этапе Бриллиантовой лиги в Осло 2025

Михаил Кохан. Фото: instagram.com/misha_kohan_

В Осло, Норвегия, прошел этап Бриллиантовой лиги. Украинский легкоатлет Михаил Кохан принял участие в соревновании метателей молота.

Украинец по итогам турнира стал серебряным призером, сообщило "Суспільне Спорт".

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Главным соперником Кохана в Осло стал олимпийский чемпион-2024 Итан Кацберг. Также опасность исходила от серебряного олимпийского призера Игр-2024 Бенце Галаша.

После трех попыток Кохан был четвертым с результатом 77,05 м, уступая Кацбергу, Томасу Мардалю и Файдеку. В пятой попытке украинец метнул молот на 78,34 м, поднявшись на второе место. В финальной попытке он показал свой лучший результат — 79,95 м, превзойдя Кацберга в этом раунде, но уступил канадцу по лучшей попытке (80,19 м). Третьим стал Мардаль (78,25 м).

Это шестой подиум Кохана в сезоне. Только на Кубке Европы он финишировал на шестом месте.

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