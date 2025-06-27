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Главная Спорт Кохан установил личный рекорд и выиграл чемпионат Европы

Кохан установил личный рекорд и выиграл чемпионат Европы

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Дата публикации 27 июня 2025 23:00
Михаил Кохан выиграл золото ЧЕ-2025 с повторением рекорда Украины
Михаил Кохан. Фото: instagram.com/runoutofhell
Ключові моменти Очередной триумф Кохана

В Мадриде проходит командный чемпионат Европы по легкой атлетике. 27 июня прошли соревнования у метателей молота.

Украину в секторе представил призер Олимпийских игр в Париже Михаил Кохан, сообщил портал Новини.LIVE.

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Очередной триумф Кохана

Метатель молота торжествовал на чемпионате Европы в Мадриде, принеся Украине первую медаль. К тому же бронзовый призер Олимпиады-2024 установил личный рекорд — 81.66 м.

В первой попытке Кохан показал 76.60 м, в третьей — 77.45 м, а в четвертой метнул на 81.66 м, после чего его уже никто не превзошел.

Отметим, что Кохан также повторил рекорд Украины, который в 2004 году установил Александр Крыкун.

Результаты:

  1. Михаил Кохан (Украина) — 81.66 м
  2. Мерлин Гуммель (Германия) — 81.27 м
  3. Бенсе Галаш (Венгрия) — 80.63 м

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Михаил Кохан Легкая атлетика метание молота Чемпионат Европы Сборная Украины по легкой атлетике
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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