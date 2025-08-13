Тренер Магучіх пояснила причину спаду та проблем Ярослави

Ярослава Магучіх із чемпіонською медаллю. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Олімпійська чемпіонка-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх проводить сезон, повний випробувань. Крім конкуренції з найсильнішими суперницями світу, українка стикається з обставинами, які безпосередньо впливають на її виступи.

Нинішнього року Магучіх уже встигла виграти декілька етапів Діамантової ліги, але також зазнала та прикрих невдач, повідомляє Yle.fi.

У Парижі Ярослава Магучіх посіла друге місце, поступившись Ніколі Оліслагерс. У Лондоні українка залишилася поза трійкою, показавши нестабільні спроби. Ці коливання в результатах її команда пов'язує не тільки зі спортивною формою, а й із психологічним тиском.

Ярослава Магучіх у звичайному житті. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Магучіх готується до важливого турніру

Попереду у Ярослави виступ у польській Сілезії, де вона планує поборотися за чергову перемогу в сезоні. Для цього команда робить акцент на відновленні, роботі над технікою та адаптації до стресових умов.

Ярослава Магучіх після перемоги. Фото: instagram.com/best_in_kherson/

Змагання відбуваються на тлі постійних новин з України, і це неминуче позначається на концентрації. За словами тренерки Тетяни Степанової, найскладніше в тому, що підготовка і старти проходять на тлі війни.

"Ми живемо в умовах, які не може зрозуміти людина, далека від нашої реальності. Одну ніч ми проводимо в укритті, а наступного дня йдемо на стадіон. Ярослава вміє зібратися, але ціна цих зусиль дуже висока. Ми намагаємося зберегти баланс між спортом і життям, щоб вона могла виходити на сектор із ясною головою", — пояснила Степанова.

