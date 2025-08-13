Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Що заважає Магучіх перемагати в цьому сезоні — пояснення тренера

Що заважає Магучіх перемагати в цьому сезоні — пояснення тренера

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 13:14
Тренер Магучіх пояснила причину спаду та проблем Ярослави
Ярослава Магучіх із чемпіонською медаллю. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Олімпійська чемпіонка-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх проводить сезон, повний випробувань. Крім конкуренції з найсильнішими суперницями світу, українка стикається з обставинами, які безпосередньо впливають на її виступи.

Нинішнього року Магучіх уже встигла виграти декілька етапів Діамантової ліги, але також зазнала та прикрих невдач, повідомляє Yle.fi.

Реклама
Читайте також:

У Парижі Ярослава Магучіх посіла друге місце, поступившись Ніколі Оліслагерс. У Лондоні українка залишилася поза трійкою, показавши нестабільні спроби. Ці коливання в результатах її команда пов'язує не тільки зі спортивною формою, а й із психологічним тиском.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх у звичайному житті. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Магучіх готується до важливого турніру

Попереду у Ярослави виступ у польській Сілезії, де вона планує поборотися за чергову перемогу в сезоні. Для цього команда робить акцент на відновленні, роботі над технікою та адаптації до стресових умов.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх після перемоги. Фото: instagram.com/best_in_kherson/

Змагання відбуваються на тлі постійних новин з України, і це неминуче позначається на концентрації. За словами тренерки Тетяни Степанової, найскладніше в тому, що підготовка і старти проходять на тлі війни.

"Ми живемо в умовах, які не може зрозуміти людина, далека від нашої реальності. Одну ніч ми проводимо в укритті, а наступного дня йдемо на стадіон. Ярослава вміє зібратися, але ціна цих зусиль дуже висока. Ми намагаємося зберегти баланс між спортом і життям, щоб вона могла виходити на сектор із ясною головою", — пояснила Степанова.

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть подивитися в прямому ефірі виступ Магучіх, Левченко та Табашник у Сілезії.

Катерина Табашник увірвалася в гонку за медалі в середині сезону — розповідаємо, що відомо про спортсменку.

Михайло Кохан додав у свою скарбничку бронзову нагороду на престижному міжнародному турнірі, але залишився незадоволений результатом.

спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації