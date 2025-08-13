Табашник у Сілезії конкуруватиме з Магучіх та Левченко

Табашник створить конкуренцію Магучіх — що відомо про спортсменку
Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник підтвердила, що вперше в сезоні візьме участь в етапі Діамантової ліги. Легкоатлетка виступить 15 серпня на турнірі в польській Сілезії.
Разом із нею змагатимуться Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, повідомляє "Суспільне Спорт".
За словами 31-річної спортсменки, до цього вона навмисно уникала участі в престижній серії стартів. Навіть за наявності запрошень вона відмовлялася, вважаючи, що ще не готова до таких змагань.
Рішення змінити плани Катерина Табашник прийняла після чемпіонату України, де посіла друге місце. Цей результат та набрана форма переконали її, що настав час спробувати сили на міжнародній арені.
Що відомо про Катерину Табашник
Українська спортсменка є призеркою міжнародних турнірів та учасницею чемпіонатів світу. У 2023 році вона пережила серйозну травму, через яку пізно розпочала літній сезон-2024. Тривале відновлення та поступовий набір змагальної форми стали головними причинами її пізнього повернення в Діамантову лігу.
"Я давно не брала участі в Діамантовій лізі й довго говорила собі, що не хочу туди їхати. Відчувала, що не готова, тому уникала таких стартів. Після чемпіонату України зрозуміла, що можу і повинна спробувати. У Сілезії хочу показати свій максимум і повернутися на рівень, на якому я маю бути", — сказала Табашник.
Нагадаємо, окрім Катерини Табашник, на етапі Діамантової ліги в Сілезії виступлять Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, які претендують на вихід у фінал турніру.
А метальник молота, олімпійський призер Михайло Кохан виступив в Угорщині, де виборов третє місце в боротьбі з сильними конкурентами.
