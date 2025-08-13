Табашник у Сілезії конкуруватиме з Магучіх та Левченко

Катерина Табашник під час стрибка. Фото: instagram.com/katerynahj/

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник підтвердила, що вперше в сезоні візьме участь в етапі Діамантової ліги. Легкоатлетка виступить 15 серпня на турнірі в польській Сілезії.

Разом із нею змагатимуться Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, повідомляє "Суспільне Спорт".

Реклама

Читайте також:

За словами 31-річної спортсменки, до цього вона навмисно уникала участі в престижній серії стартів. Навіть за наявності запрошень вона відмовлялася, вважаючи, що ще не готова до таких змагань.

Реклама

Катерина Табашник на турнірі. Фото: instagram.com/katerynahj/

Рішення змінити плани Катерина Табашник прийняла після чемпіонату України, де посіла друге місце. Цей результат та набрана форма переконали її, що настав час спробувати сили на міжнародній арені.

Табашник у Парижі. Фото: instagram.com/katerynahj/

Що відомо про Катерину Табашник

Українська спортсменка є призеркою міжнародних турнірів та учасницею чемпіонатів світу. У 2023 році вона пережила серйозну травму, через яку пізно розпочала літній сезон-2024. Тривале відновлення та поступовий набір змагальної форми стали головними причинами її пізнього повернення в Діамантову лігу.

Реклама

"Я давно не брала участі в Діамантовій лізі й довго говорила собі, що не хочу туди їхати. Відчувала, що не готова, тому уникала таких стартів. Після чемпіонату України зрозуміла, що можу і повинна спробувати. У Сілезії хочу показати свій максимум і повернутися на рівень, на якому я маю бути", — сказала Табашник.

Нагадаємо, окрім Катерини Табашник, на етапі Діамантової ліги в Сілезії виступлять Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, які претендують на вихід у фінал турніру.

А метальник молота, олімпійський призер Михайло Кохан виступив в Угорщині, де виборов третє місце в боротьбі з сильними конкурентами.