Главная Спорт Табашник создаст конкуренцию Магучих — что известно о спортсменке

Табашник создаст конкуренцию Магучих — что известно о спортсменке

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 11:31
Табашник в Силезии будет конкурировать с Магучих и Левченко
Екатерина Табашник во время прыжка. Фото: instagram.com/katerynahj/

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник подтвердила, что впервые в сезоне примет участие в этапе Бриллиантовой лиги. Легкоатлетка выступит 15 августа на турнире в польской Силезии.

Вместе с ней будут соревноваться Ярослава Магучих и Юлия Левченко, сообщает "Суспільне Спорт".

Читайте также:

По словам 31-летней спортсменки, до этого она намеренно избегала участия в престижной серии стартов. Даже при наличии приглашений она отказывалась, считая, что еще не готова к таким соревнованиям. 

Екатерина Табашник
Екатерина Табашник на турнире. Фото: instagram.com/katerynahj/

Решение изменить планы Екатерина Табашник приняла после чемпионата Украины, где заняла второе место. Этот результат и набранная форма убедили ее, что пришло время попробовать силы на международной арене. 

Екатерина Табашник
Табашник в Париже. Фото: instagram.com/katerynahj/

Что известно о Екатерине Табашник

Украинская спортсменка является призером международных турниров и участница чемпионатов мира. В 2023 году она пережила серьезную травму, из-за которой поздно начала летний сезон-2024. Длительное восстановление и постепенный набор соревновательной формы стали главными причинами ее позднего возвращения в Бриллиантовую лигу.

"Я давно не участвовала в Бриллиантовой лиге и долго говорила себе, что не хочу туда ехать. Чувствовала, что не готова, поэтому избегала таких стартов. После чемпионата Украины поняла, что могу и должна попробовать. В Силезии хочу показать свой максимум и вернуться на уровень, на котором я должна быть", — сказала Табашник.

Напомним, помимо Екатерина Табашник на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии выступят Ярослава Магучих и Юлия Левченко, которые претендуют на выход в финал турнира. 

А метатель молота, олимпийский призер Михаил Кохан выступил в Венгрии, где завоевал третье место в борьбе с сильными конкурентами. 

спорт Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту Катерина Табашник
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
