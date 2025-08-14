Видео
Главная Спорт Олислагерс готова побить личный рекорд и обойти Магучих

Олислагерс готова побить личный рекорд и обойти Магучих

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 09:31
Олислагерс приготовила сюрприз Магучих на этапе Брилиантовой лиги
Никола Олислагерс после победы. Фото: instagram.com/nicolalmcdermott/

Призер Олимпиады-2024 Никола Олислагерс продолжает впечатлять выступлениями в сезоне-2025. Австралийская легкоатлетка может выиграть Бриллиантовую лигу, оставив позади Ярославу Магучих.

Олислагерс уверенно пользуется спадом формы своей главной соперницы, сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже Никола Олислагерс преодолела планку на отметке 2.00 м, оставив позади действующую олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих. Эта победа стала для нее второй подряд после успеха в Стокгольме. 

Никола Олислагерс
Прыжок Олислагерс. Фото: instagram.com/nicolalmcdermott/

Вечерний финал в Париже стал испытанием на концентрацию: соревнования проходили поздно, и спортсменке пришлось полностью перестроить свой привычный ритм подготовки. Несмотря на это, Олислагерс сумела выдать чистую серию прыжков и закрыть турнир эффектным результатом. 

Никола Олислагерс
Никола Олислагерс и Элинор Паттерсон. Фото: instagram.com/nicolalmcdermott/

Что Олислагерс сказала о борьбе с Магучих

Следующее столкновение с Магучих уже не за горами. Обе спортсменки заявлены на этап Бриллиантовой лиги в Силезии, и австралийка не скрывает, что воспринимает этот старт как возможность подтвердить свое превосходство в нынешнем отрезке сезона. Олислагерс отметила, что нынешняя форма позволяет ей думать о личных рекордах и высоких целях.

"В этом сезоне я чувствую уверенность в каждом старте, и это дает мне дополнительную энергию. С Магучих мы мотивируем друг друга выходить на новый уровень — и я уважаю ее за это. В Силезии хочу показать все, на что способна, и добавить еще одну яркую главу в наш сезон", — заявила Олислагерс.

Напомним, тренер Магучих откровенно рассказала, что мешает Ярославе побеждать в этом сезоне. 

На этапе Бриллиантовой лиги в Силезии выступят сразу три украинские легкоатлетки. 

Что известно о Екатерине Табашник, которая присоединится в Польше к Ярославе Магучих и Юлии Левченко. 

