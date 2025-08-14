Оліслагерс приготувала сюрприз Магучіх на етапі Діамантової ліги

Нікола Оліслагерс після перемоги. Фото: instagram.com/nicolalmcdermott/

Призерка Олімпіади-2024 Нікола Оліслагерс продовжує вражати виступами в сезоні-2025. Австралійська легкоатлетка може виграти Діамантову лігу, залишивши позаду Ярославу Магучіх.

Оліслагерс впевнено користується спадом форми своєї головної суперниці, повідомляє портал Новини.LIVE.

На етапі Діамантової ліги в Парижі Нікола Оліслагерс подолала планку на позначці 2.00 м, залишивши позаду чинну олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх. Ця перемога стала для неї другою поспіль після успіху в Стокгольмі.

Стрибок Оліслагерс. Фото: instagram.com/nicolalmcdermott/

Вечірній фінал у Парижі став випробуванням на концентрацію: змагання відбувалися пізно, і спортсменці довелося повністю перебудувати свій звичний ритм підготовки. Попри це, Оліслагерс зуміла видати чисту серію стрибків та закрити турнір ефектним результатом.

Нікола Оліслагерс та Елінор Паттерсон. Фото: instagram.com/nicolalmcdermott/

Що Оліслагерс сказала про боротьбу з Магучіх

Наступне зіткнення з Магучіх уже не за горами. Обидві спортсменки заявлені на етап Діамантової ліги в Сілезії, і австралійка не приховує, що сприймає цей старт як можливість підтвердити свою перевагу на нинішньому відрізку сезону. Оліслагерс зазначила, що нинішня форма дає їй змогу думати про особисті рекорди та високі цілі.

"У цьому сезоні я відчуваю впевненість у кожному старті, і це дає мені додаткову енергію. З Магучіх ми мотивуємо одне одного виходити на новий рівень — і я поважаю її за це. У Сілезії хочу показати все, на що здатна, і додати ще одну яскраву главу в наш сезон", — заявила Оліслагерс.

