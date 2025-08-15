Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лилия Подкопаева отмечает 47 лет — чем она живет сегодня

Лилия Подкопаева отмечает 47 лет — чем она живет сегодня

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 00:15
Подкопаева празднует день рождения — как она живет и чем занимается
Улыбка Лилии Подкопаевой. Фото: instagram.com/podkopayeva_official/

День рождения олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой — повод вспомнить одну из самых ярких страниц украинского спорта. Ее имя известно болельщикам по победам на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Карьера спортсменки стала частью спортивной истории страны. Сегодня она остается символом украинской гимнастики, сообщает портал Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте также:

Будущая чемпионка родилась в Донецке и рано пришла в спортивную гимнастику. Детские тренировки быстро переросли в выступления на юниорских турнирах, а затем и на международной арене. Уже к середине 1990-х Подкопаева стала одной из главных надежд сборной Украины.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева во время выступления. Фото: instagram.com/podkopayeva_official/

На Олимпиаде в Атланте в 1996 году она завоевала две золотые медали: в абсолютном первенстве и в вольных упражнениях, а также "серебро" в командном зачете.

Карьера и достижения Подкопаевой

За карьеру спортсменка выиграла 45 медалей различных международных соревнований, включая чемпионаты мира и Европы. Она остается единственной гимнасткой, победившей в абсолютном первенстве на чемпионате мира и Олимпиаде в один год.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева и ее медали. Фото: УНИАН

В 1998 году Подкопаева завершила спортивную карьеру. В дальнейшем занималась развитием гимнастики в Украине, работала в Национальном олимпийском комитете и участвовала в благотворительных проектах. 

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева во время танца. Фото: УНИАН

В 2008 году стала официальным послом чемпионата Европы по футболу, а в 2017-м — почетным президентом Федерации гимнастики Украины. В 2007 году Подкопаева стала победительницей украинской версии проекта "Танцы со звездами". Год спустя, в сентябре 2008-го, в паре с Сергеем Костецким она представила Украину на Танцевальном Евровидении, где заняла третье место.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева и Эльбрус Тедеев. Фото: УНИАН

Лилию Подкопаеву связывала давняя дружба с певицей Ани Лорак. Исполнительница стала крестной матерью дочери спортсменки Каролины Нагорной, которую назвали в честь настоящего имени Лорак — Каролина. Однако после переезда певицы в Россию давние подруги перестали общаться. 

Подкопаева живет в США, но регулярно приезжает в Украину. Ее имя включено в Зал славы гимнастики. 

Напомним, Ярослава Магучих и Никола Олислагерс готовятся к решающей схватке в борьбе за победу в Бриллиантовой лиге. 

Марина Бех-Романчук откровенно рассказала, как переживает отстранение от выступлений из-за подозрений в употреблении допинга. 

Футболист Илья Забарный напомнил об Украине во время подписания контракта с французским клубом "ПСЖ". 

спорт Олимпийские игры Лилия Подкопаева Гимнастика спортивная гимнастика
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации