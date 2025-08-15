Подкопаева празднует день рождения — как она живет и чем занимается

Лилия Подкопаева отмечает 47 лет — чем она живет сегодня
День рождения олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой — повод вспомнить одну из самых ярких страниц украинского спорта. Ее имя известно болельщикам по победам на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.
Карьера спортсменки стала частью спортивной истории страны. Сегодня она остается символом украинской гимнастики, сообщает портал Новини.LIVE.
Будущая чемпионка родилась в Донецке и рано пришла в спортивную гимнастику. Детские тренировки быстро переросли в выступления на юниорских турнирах, а затем и на международной арене. Уже к середине 1990-х Подкопаева стала одной из главных надежд сборной Украины.
На Олимпиаде в Атланте в 1996 году она завоевала две золотые медали: в абсолютном первенстве и в вольных упражнениях, а также "серебро" в командном зачете.
Карьера и достижения Подкопаевой
За карьеру спортсменка выиграла 45 медалей различных международных соревнований, включая чемпионаты мира и Европы. Она остается единственной гимнасткой, победившей в абсолютном первенстве на чемпионате мира и Олимпиаде в один год.
В 1998 году Подкопаева завершила спортивную карьеру. В дальнейшем занималась развитием гимнастики в Украине, работала в Национальном олимпийском комитете и участвовала в благотворительных проектах.
В 2008 году стала официальным послом чемпионата Европы по футболу, а в 2017-м — почетным президентом Федерации гимнастики Украины. В 2007 году Подкопаева стала победительницей украинской версии проекта "Танцы со звездами". Год спустя, в сентябре 2008-го, в паре с Сергеем Костецким она представила Украину на Танцевальном Евровидении, где заняла третье место.
Лилию Подкопаеву связывала давняя дружба с певицей Ани Лорак. Исполнительница стала крестной матерью дочери спортсменки Каролины Нагорной, которую назвали в честь настоящего имени Лорак — Каролина. Однако после переезда певицы в Россию давние подруги перестали общаться.
Подкопаева живет в США, но регулярно приезжает в Украину. Ее имя включено в Зал славы гимнастики.
