Главная Спорт Белодед опубликовала горячие фото со своего отдыха

Белодед опубликовала горячие фото со своего отдыха

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 09:19
Дарья Белодед поразила своими фото с отдыха на греческом острове Корфу
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Украинская дзюдоистка и футболистка "Металлиста 1925" Дарья Белодед продолжает летом отдыхать. Сейчас она может себе это позволить, хотя и не завершала спортивную карьеру.

На этот раз украинская красавица поехала отдыхать в Грецию, о чем сообщила в Instagram.

Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Спортсменка регулярно публикует фото с отдыха в Instagram, где у нее 487 тысяч фолловеров.

Под жарким солнцем отдохнула горячая Белодед

Олимпийская призерка Токио-2020 посетила пляжи острова Корфу, где провела фотосессию для подписчиков.

На этот раз Дарья появилась на снимках в купальнике со змеиным принтом и большой шляпе. Интересно, что Белодед часто можно увидеть в больших шляпах.

На снимках из Греции Дарья позирует на фоне моря и скал, что добавляет колорита фотосессии.

Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7
null
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7
Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Отметим, что в начале лета Белодед отдыхала на лазурном берегу Франции. При этом, пока неизвестно, когда она вернется к тренировкам со сборной Украины по дзюдо, либо с "Металлистом 1925".

Напомним, легендарная олимпийская чемпионка по гимнастике Лилия Подкопаева празднует свой день рождения.

Австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс на чемпионате мира ставит цель выиграть у Ярославы Магучих.

Центрбек Илья Забарный своей одеждой рассказал об Украине во время подписания контракта с "ПСЖ".

Дарья Белодед Дзюдо ФК Металлист 1925 Сборная Украины по дзюдо жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
