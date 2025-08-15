Дарья Белодед поразила своими фото с отдыха на греческом острове Корфу

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Украинская дзюдоистка и футболистка "Металлиста 1925" Дарья Белодед продолжает летом отдыхать. Сейчас она может себе это позволить, хотя и не завершала спортивную карьеру.

На этот раз украинская красавица поехала отдыхать в Грецию, о чем сообщила в Instagram.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Спортсменка регулярно публикует фото с отдыха в Instagram, где у нее 487 тысяч фолловеров.

Под жарким солнцем отдохнула горячая Белодед

Олимпийская призерка Токио-2020 посетила пляжи острова Корфу, где провела фотосессию для подписчиков.

На этот раз Дарья появилась на снимках в купальнике со змеиным принтом и большой шляпе. Интересно, что Белодед часто можно увидеть в больших шляпах.

На снимках из Греции Дарья позирует на фоне моря и скал, что добавляет колорита фотосессии.

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Отметим, что в начале лета Белодед отдыхала на лазурном берегу Франции. При этом, пока неизвестно, когда она вернется к тренировкам со сборной Украины по дзюдо, либо с "Металлистом 1925".

