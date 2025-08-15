Ханна Хансен ушла из бокса и стала пропагандировать шариат

Ханна Хансен отвечает на вопросы. Кадр из видео

В Германии усилилось внимание к деятельности бывшей чемпионки по боксу и диджея Ханны Хансен. Спецслужбы включили ее в новый отчет как одну из самых влиятельных исламских инфлюенсеров страны.

Еще недавно она появлялась на публике с распущенными светлыми волосами и в спортивной одежде. Сейчас Хансен носит хиджаб и общается с людьми, имеющими судимости за участие в радикальных организациях, сообщает Bild.

В начале карьеры Ханна Хансен добилась успехов в кикбоксинге и боксе, выиграв несколько национальных титулов в Германии. Она также выступала в любительских турнирах и участвовала в показательных поединках на международных мероприятиях.

Ханна Хансен во время спортивной карьеры. Фото: Instagram

Помимо спорта, Хансен была известна как диджей, выступая на клубных площадках и фестивалях. Ее публичный образ до недавнего времени сочетал спортивный стиль и активное участие в светской жизни, что контрастирует с нынешними религиозными взглядами.

Что произошло с Ханной Хансен

Сейчас экс-спортсменка через социальные сети активно распространяет идеи радикального ислама. Ее аудитория в Instagram превышает 200 тысяч подписчиков, среди которых оказались и сотрудники баварской разведки.

Ханна Хансен сейчас. Кадр из видео

В свежем отчете ведомства по охране конституции Хансен посвящена отдельная глава. В ней отмечается, что бывшая спортсменка использует собственную историю для пропаганды шариата, призывает девушек отказаться от светского образа жизни и критикует западные ценности.

"Я знаю, что меня прямо упоминают в отчетах в Баварии и в Северном Рейне-Вестфалии. Это меня не беспокоит и ничего не меняет. Пусть говорят, что хотят, я продолжу действовать. Для меня важно оставаться верной своим убеждениям", — заявила Хансен.

По информации спецслужб, Хансен также осуждает интимные отношения до брака, критикует ЛГБТ-сообщество и выступает за строгие законы шариата. Ее активность в сети рассматривается как часть целенаправленной работы по вербовке женщин.

Эксперты предупреждают, что подобные фигуры могут оказывать сильное влияние на молодежь. Власти Германии намерены продолжить мониторинг ее деятельности и предпринимать меры для противодействия радикальной пропаганде.

