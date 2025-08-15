Юлия Левченко раскрыла секрет улучшения своих результатов

Юлия Левченко после турнира. Фото: instagram.com/levchenkou/

Двукратная призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам в высоту Юлия Левченко поделилась откровенной историей о причинах своего спада в последние годы.

Чрезмерная концентрация на результатах мешала ей показывать высокий уровень, о чем чемпионка Украины по прыжкам в высоту написала на своей странице в Instagram.

Недавно Юлия Левченко выиграла чемпионат Украины по прыжкам в высоту. Этот успех стал для нее первым национальным титулом за последние несколько сезонов. В конце июля украинка показала лучший результат за два года, выступив на международном турнире в Чехии. Этот старт подтвердил, что изменения в подходе уже приносят плоды.

Этот успех контрастирует с результатами Левченко в последние годы. Внутреннее напряжение, которое она испытывала перед стартами, со временем превратилось в серьезный барьер.

Что Левченко сказала о своих успехах

Легкоатлетка напомнила, что на Олимпийских играх 2024 года в Париже ей не удалось показать результат, и этот момент стал для нее переломным. После неудачи она пересмотрела свое отношение к подготовке и выступлениям.

Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

По словам спортсменки, последние месяцы принесли ей ощущение свободы, которое давно было утрачено. Она перестала чрезмерно контролировать каждую деталь и заметила положительные изменения в тренировках и стартах.

Сообщение Юлии Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

"Мне потребовалось время, чтобы понять простую вещь — я не обязана все время жить под давлением. Теперь я стараюсь наслаждаться процессом, а не только думать о финальном результате. Это помогает мне чувствовать себя увереннее и спокойнее. Я снова получаю удовольствие от спорта", — написала Левченко.

Напомним, уже на ближайшем этапе Бриллиантовой лиги Левченко будет противостоять не только Николе Олислагерс, но и другим сильнейшим легкоатлеткам мира.

