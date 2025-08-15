Юлія Левченко розкрила секрет поліпшення своїх результатів

Левченко назвала причину стрімкого зльоту в цьому сезоні
Дворазова призерка чемпіонатів світу та Європи зі стрибків у висоту Юлія Левченко поділилася відвертою історією про причини свого спаду в останні роки.
Надмірна концентрація на результатах заважала їй показувати високий рівень, про що чемпіонка України зі стрибків у висоту написала на своїй сторінці в Instagram.
Нещодавно Юлія Левченко виграла чемпіонат України зі стрибків у висоту. Цей успіх став для неї першим національним титулом за останні кілька сезонів. Наприкінці липня українка показала найкращий результат за два роки, виступивши на міжнародному турнірі в Чехії. Цей старт підтвердив, що зміни в підході вже приносять плоди.
Цей успіх контрастує з результатами Левченко в останні роки. Внутрішнє напруження, яке вона відчувала перед стартами, з часом перетворилося на серйозний бар'єр.
Що Левченко сказала про свої успіхи
Легкоатлетка нагадала, що на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі їй не вдалося показати результат, і цей момент став для неї переломним. Після невдачі вона переглянула своє ставлення до підготовки та виступів.
За словами спортсменки, останні місяці принесли їй відчуття свободи, яке давно було втрачено. Вона перестала надмірно контролювати кожну деталь і помітила позитивні зміни в тренуваннях та стартах.
"Мені знадобився час, щоб зрозуміти просту річ — я не зобов'язана весь час жити під тиском. Тепер я намагаюся насолоджуватися процесом, а не тільки думати про фінальний результат. Це допомагає мені почуватися впевненіше та спокійніше. Я знову отримую задоволення від спорту", — написала Левченко.
Нагадаємо, вже на найближчому етапі Діамантової ліги Левченко протистоятиме не лише Ніколі Оліслагерс, а й іншим найсильнішим легкоатлеткам світу.
