Юлія Левченко розкрила секрет поліпшення своїх результатів

Юлія Левченко після турніру. Фото: instagram.com/levchenkou/

Дворазова призерка чемпіонатів світу та Європи зі стрибків у висоту Юлія Левченко поділилася відвертою історією про причини свого спаду в останні роки.

Надмірна концентрація на результатах заважала їй показувати високий рівень, про що чемпіонка України зі стрибків у висоту написала на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Нещодавно Юлія Левченко виграла чемпіонат України зі стрибків у висоту. Цей успіх став для неї першим національним титулом за останні кілька сезонів. Наприкінці липня українка показала найкращий результат за два роки, виступивши на міжнародному турнірі в Чехії. Цей старт підтвердив, що зміни в підході вже приносять плоди.

Цей успіх контрастує з результатами Левченко в останні роки. Внутрішнє напруження, яке вона відчувала перед стартами, з часом перетворилося на серйозний бар'єр.

Що Левченко сказала про свої успіхи

Легкоатлетка нагадала, що на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі їй не вдалося показати результат, і цей момент став для неї переломним. Після невдачі вона переглянула своє ставлення до підготовки та виступів.

Юлія Левченко, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

За словами спортсменки, останні місяці принесли їй відчуття свободи, яке давно було втрачено. Вона перестала надмірно контролювати кожну деталь і помітила позитивні зміни в тренуваннях та стартах.

Повідомлення Юлії Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

"Мені знадобився час, щоб зрозуміти просту річ — я не зобов'язана весь час жити під тиском. Тепер я намагаюся насолоджуватися процесом, а не тільки думати про фінальний результат. Це допомагає мені почуватися впевненіше та спокійніше. Я знову отримую задоволення від спорту", — написала Левченко.

Нагадаємо, вже на найближчому етапі Діамантової ліги Левченко протистоятиме не лише Ніколі Оліслагерс, а й іншим найсильнішим легкоатлеткам світу.

Тренер Ярослави Магучіх назвала причину провальних результатів чемпіонки в нинішньому сезоні.

Відома українська спортсменка Лілія Подкопаєва святкує день народження — де вона зараз живе та чим займається.