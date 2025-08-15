Усик из-за травмы просит дать ему больше времени на возвращение

Усик получил травму и просит подождать с ультиматумом WBO
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас близок к потере титула WBO. Украинцу 24 июля дали 30 дней, чтобы договориться о бое с Джозефом Паркером, но переговоры до сих пор не начались.
Промоутер Паркера Фрэнк Уоррен рассказал, что на них вышла команда Усика и сообщила, что он травмирован, передает Sky Sports.
Усик просит об отсрочке
По словам Уоррена, команда Усика официальным письмом обратилась с просьбой отложить обязательную защиту титула WBO против Паркера из-за травмы.
Британский функционер рассказал, что получил письмо 14 августа и это стало неожиданностью для него. Усик попросил больше времени на восстановление.
Промоутер заявил, что несмотря ни на что, Паркер либо выйдет на ринг уже в статусе чемпиона, если Усик освободит пояс, либо он будет драться с Усиком за титул.
Промоутер добавил, что победитель поединка между Мозесом Итаумой и Диллианом Уайтом, который пройдет 16 июля, станет претендентом №1.
"Если бой Усика с Паркером не состоится, Паркер встретится с официальным первым номером рейтинга", — пояснил Уоррен.
Травма Усика стала неожиданностью, поскольку в последние дни появлялись видео, где Александр тренировался с гирями в спортзале и играл в футбол в Киеве.
Напомним, олимпийская чемпионка по гимнастике Лилия Подкопаева празднует свое 47-летие.
Австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс готова установить личный рекорд, чтобы победить Ярославу Магучих.
Украинский центральный защитник Илья Забарный своей одеждой показал, где его родина.
Читайте Новини.LIVE!