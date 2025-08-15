Видео
Главная Спорт Усик получил травму и просит подождать с ультиматумом WBO

Усик получил травму и просит подождать с ультиматумом WBO

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 10:25
Усик из-за травмы просит дать ему больше времени на возвращение
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас близок к потере титула WBO. Украинцу 24 июля дали 30 дней, чтобы договориться о бое с Джозефом Паркером, но переговоры до сих пор не начались.

Промоутер Паркера Фрэнк Уоррен рассказал, что на них вышла команда Усика и сообщила, что он травмирован, передает Sky Sports.

Усик просит об отсрочке

По словам Уоррена, команда Усика официальным письмом обратилась с просьбой отложить обязательную защиту титула WBO против Паркера из-за травмы.

Британский функционер рассказал, что получил письмо 14 августа и это стало неожиданностью для него. Усик попросил больше времени на восстановление.

Промоутер заявил, что несмотря ни на что, Паркер либо выйдет на ринг уже в статусе чемпиона, если Усик освободит пояс, либо он будет драться с Усиком за титул.

Промоутер добавил, что победитель поединка между Мозесом Итаумой и Диллианом Уайтом, который пройдет 16 июля, станет претендентом №1.

"Если бой Усика с Паркером не состоится, Паркер встретится с официальным первым номером рейтинга", — пояснил Уоррен.

Травма Усика стала неожиданностью, поскольку в последние дни появлялись видео, где Александр тренировался с гирями в спортзале и играл в футбол в Киеве.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
