Усик через травму просить дати йому більше часу на повернення

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик наразі близький до втрати титулу WBO. Українцю 24 липня дали 30 днів, щоб домовитись про бій із Джозефом Паркером, але перемовини досі не розпочалися.

Промоутер Паркера Френк Воррен розповів, що на них вийшла команда Усика та повідомила, що він травмований, передає Sky Sports.

Усик просить про відстрочку

За словами Воррена, команда Усика офіційним листом звернулася з проханням відкласти обов’язковий захист титулу WBO проти Паркера через травму.

Британський функціонер розповів, що отримав лист 14 серпня, що стало несподіванкою для нього. Усик попросив більше часу на відновлення.

Промоутер заявив, що попри все, Паркер або вийде на ринг уже в статусі чемпіона, якщо Усик звільнить пояс, або він битиметься з Усиком за титул.

Промоутер додав, що переможець поєдинку між Мозесом Ітаумою та Ділліаном Вайтом, який пройде 16 липня, стане претендентом №1.

"Якщо бій Усика з Паркером не відбудеться, Паркер зустрінеться з офіційним першим номером рейтингу", — пояснив Воррен.

Травма Усика стала несподіванкою, оскільки в останні дні з’являлися відео, де Олександр тренувався з гирями в спортзалі та грав у футбол у Києві.

