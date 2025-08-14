Тренер Ітауми пояснив, коли Мозес битиметься з Усиком

Бен Девісон керує тренуванням Мозеса Ітауми. Фото: instagram.com/bendavison_/

Тренер британського суперважковаговика Мозеса Ітауми Бен Девісон висловився про перспективи можливого бою свого підопічного з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Фахівець підкреслив, що вважає цей варіант цікавим для обох сторін, повідомляє Fightnews.

Реклама

Читайте також:

Команда Мозеса Ітауми повністю зосереджена на найближчому поєдинку проти Ділліана Вайта, який відбудеться 16 серпня. Однак Бен Девісон зазначив, що в принципі не бачить суперників, з якими не хотів би звести свого бійця.

Бен Девісон і Мозес Ітаума. Фото: instagram.com/bendavison_/

Він також додав, що зустріч з Усиком стала б унікальним шансом перевірити Ітауму проти одного з найкращих представників суперважкої ваги в історії. При цьому наставник підкреслив, що, попри досвід українця, і для нього сам поєдинок з Ітаумою був би новим викликом.

Команда Мозеса Ітауми. Фото: instagram.com/bendavison_/

Що Девісон думає про можливий бій з Усиком

Тренер упевнений, що Ітаума здатний нав'язати конкурентну боротьбу навіть абсолютному чемпіону. Він нагадав, що британець йде без поразок і вже володіє серйозним нокаутуючим ударом, який може стати вирішальним фактором.

"Ми думаємо тільки про поєдинок у суботу, але бій з Усиком - це завжди виграшний варіант. Мозес молодий, голодний до перемог і готовий перевіряти себе на найвищому рівні. А Усик є боксером, з яким ти хочеш зустрітися, якщо хочеш залишити слід в історії", — заявив Девісон.

Нагадаємо, колишній чемпіон порівняв рівень професіоналізму Олександра Усика та Володимира Кличка в їхні найкращі роки.

Тайсон Ф'юрі зробив несподіване висловлювання про реванш Усика з Дюбуа, яке пояснило поразку Даніеля.

Український чемпіон має повернутися на ринг уже в середині осені — що буде, якщо він відмовиться це робити.

Тренер Даніеля Дюбуа пішов із команди боксера після поразки британця в реванші з Усиком.