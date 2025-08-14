Тренер Ітауми пояснив, коли Мозес битиметься з Усиком

Тренер Ітауми зробив заяву про бій з Усиком — що сказав
Тренер британського суперважковаговика Мозеса Ітауми Бен Девісон висловився про перспективи можливого бою свого підопічного з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.
Фахівець підкреслив, що вважає цей варіант цікавим для обох сторін, повідомляє Fightnews.
Команда Мозеса Ітауми повністю зосереджена на найближчому поєдинку проти Ділліана Вайта, який відбудеться 16 серпня. Однак Бен Девісон зазначив, що в принципі не бачить суперників, з якими не хотів би звести свого бійця.
Він також додав, що зустріч з Усиком стала б унікальним шансом перевірити Ітауму проти одного з найкращих представників суперважкої ваги в історії. При цьому наставник підкреслив, що, попри досвід українця, і для нього сам поєдинок з Ітаумою був би новим викликом.
Що Девісон думає про можливий бій з Усиком
Тренер упевнений, що Ітаума здатний нав'язати конкурентну боротьбу навіть абсолютному чемпіону. Він нагадав, що британець йде без поразок і вже володіє серйозним нокаутуючим ударом, який може стати вирішальним фактором.
"Ми думаємо тільки про поєдинок у суботу, але бій з Усиком - це завжди виграшний варіант. Мозес молодий, голодний до перемог і готовий перевіряти себе на найвищому рівні. А Усик є боксером, з яким ти хочеш зустрітися, якщо хочеш залишити слід в історії", — заявив Девісон.
