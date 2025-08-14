Усик переміг би праймового Кличка — думка відомого боксера

Олександр Усик у Лондоні. Фото: instagram.com/usykaa/

Серед українських уболівальників боксу нерідко можна почути розмови про гіпотетичний бій між Олександром Усиком та Володимиром Кличком. Обидва — легенди рингу, чемпіони світу, які залишили яскравий слід в історії спорту. І хоча такий поєдинок можливий лише в мріях, обговорення навколо нього не вщухають.

Свою думку на результат такого бою нещодавно озвучив колишній чемпіон Європи з боксу Спенсер Олівер, повідомляє BoxingNews24.

За словами британця, попри видатну кар'єру Володимира Кличка, нинішній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі має серйозні козирі.

Спенсер Олівер відповідає на запитання. Кадр із відео

Що сказав Спенсер Олівер про цей бій

Спенсер Олівер наголосив, що стиль Усика, його швидкість та вміння перебудовуватися в бою зробили б його вкрай незручним суперником навіть для праймового Володимира. Олівер зазначив, що йдеться про гіпотетичну зустріч, але він бачить результат без особливих сумнівів.

Володимир Кличко на турніку. Фото: instagram.com/klitschko/

"Я не сумніваюся в тому, що Олександр Усик зміг би перемогти навіть Кличка в його найкращі роки. Його маневреність і боксерське мислення дозволили б йому нейтралізувати міць Володимира. Це був би видовищний поєдинок, але перемога залишилася б за Усиком. Для мене він - один із найталановитіших важковаговиків сучасності", — заявив Спенсер Олівер.

