Усик переміг би праймового Кличка — думка відомого боксера

Відомий боксер назвав фаворита пари Усик — Кличко
Серед українських уболівальників боксу нерідко можна почути розмови про гіпотетичний бій між Олександром Усиком та Володимиром Кличком. Обидва — легенди рингу, чемпіони світу, які залишили яскравий слід в історії спорту. І хоча такий поєдинок можливий лише в мріях, обговорення навколо нього не вщухають.
Свою думку на результат такого бою нещодавно озвучив колишній чемпіон Європи з боксу Спенсер Олівер, повідомляє BoxingNews24.
За словами британця, попри видатну кар'єру Володимира Кличка, нинішній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі має серйозні козирі.
Що сказав Спенсер Олівер про цей бій
Спенсер Олівер наголосив, що стиль Усика, його швидкість та вміння перебудовуватися в бою зробили б його вкрай незручним суперником навіть для праймового Володимира. Олівер зазначив, що йдеться про гіпотетичну зустріч, але він бачить результат без особливих сумнівів.
"Я не сумніваюся в тому, що Олександр Усик зміг би перемогти навіть Кличка в його найкращі роки. Його маневреність і боксерське мислення дозволили б йому нейтралізувати міць Володимира. Це був би видовищний поєдинок, але перемога залишилася б за Усиком. Для мене він - один із найталановитіших важковаговиків сучасності", — заявив Спенсер Олівер.
