Головна Спорт Відомий боксер назвав фаворита пари Усик — Кличко

Відомий боксер назвав фаворита пари Усик — Кличко

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 10:11
Усик переміг би праймового Кличка — думка відомого боксера
Олександр Усик у Лондоні. Фото: instagram.com/usykaa/

Серед українських уболівальників боксу нерідко можна почути розмови про гіпотетичний бій між Олександром Усиком та Володимиром Кличком. Обидва — легенди рингу, чемпіони світу, які залишили яскравий слід в історії спорту. І хоча такий поєдинок можливий лише в мріях, обговорення навколо нього не вщухають.

Свою думку на результат такого бою нещодавно озвучив колишній чемпіон Європи з боксу Спенсер Олівер, повідомляє BoxingNews24.

Читайте також:

За словами британця, попри видатну кар'єру Володимира Кличка, нинішній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі має серйозні козирі.

Спенсер Оливер
Спенсер Олівер відповідає на запитання. Кадр із відео

Що сказав Спенсер Олівер про цей бій

Спенсер Олівер наголосив, що стиль Усика, його швидкість та вміння перебудовуватися в бою зробили б його вкрай незручним суперником навіть для праймового Володимира. Олівер зазначив, що йдеться про гіпотетичну зустріч, але він бачить результат без особливих сумнівів.

Владимир Кличко
Володимир Кличко на турніку. Фото: instagram.com/klitschko/

"Я не сумніваюся в тому, що Олександр Усик зміг би перемогти навіть Кличка в його найкращі роки. Його маневреність і боксерське мислення дозволили б йому нейтралізувати міць Володимира. Це був би видовищний поєдинок, але перемога залишилася б за Усиком. Для мене він - один із найталановитіших важковаговиків сучасності", — заявив Спенсер Олівер.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі зробив несподіване висловлювання про реванш між Даніелем Дюбуа та Олександром Усиком.

Абель Санчес поділився думкою, як може завершитися можливий бій Мозеса Ітауми з українським чемпіоном.

Олександр Усик отримав пропозицію вийти на ринг із відомим боксером, у якого останнім часом було мало практики.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
