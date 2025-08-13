Боксер, який має 52 роки та два десятиліття в тюрмі, хоче битися з Усиком

Олекcандр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик наразі є людиною, про бої з яким найбільше говорять в боксі. Навіть 52-річний нігерієць Айк Ібеабучі хоче битися з ним.

Про це Ібеабучі, якого називають "Президент", розповів у коментарі World Boxing News.

Реклама

Читайте також:

Постер наступного бою Ібеабучі. Фото: World Boxing News

Ібеабучі хоче титулів, попри свій вік

Ібеабучі повернеться на ринг 23 серпня в бою проти Ідріса Афінні. Людина, в якої невдовзі не спортивна, а реальна пенсія, заявив, що зараз він у кращій формі, ніж у 1997 році, коли переміг Девіда Туа, та в 1999-му, коли нокаутував Кріса Берда.

Нігерієць впевнений, що готовий побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном у суперважкій вазі.

Айк розповів, що за час ув’язнення з 1999 по 2020 рік він тренувався фізично та розумово, здобувши три ступені в коледжі та працюючи помічником юриста.

"Коли розум і тіло в гармонії, ти надзвичайно небезпечний. Я найнебезпечніша людина в боксі", — додав нігерієць.

Цікаво, що Усика Ібеабучі називає тимчасовим зберігачем його поясів.

"Усик тимчасово тримає мої пояси. Вони в нього наче в оренді, але він за них не заплатив. Я їх поверну", — зазначив Ібеабучі.

Кар’єра Ібеабучі, якого вважали людиною, що поб'є Майка Тайсона та Леннокса Льюїса, обірвалася 1999 року через вирок за побиття та спробу сексуального насильства. Його рекорд на той момент складався з 20 перемог, 15 нокаутом, та не було жодної поразки.

Айк вийшов на волю в 2015 році, але знову потрапив до в’язниці 2016-го, але 2020-го його визнали непідсудним через біполярний розлад.

Нагадаємо, три українські стрибунки у висоту виступлять на престижному польському турнірі.

Олександра Усика можуть знов змусити відмовитись від титулу чемпіона світу.

Рой Джонс-молодший застеріг Мозеса Ітауму від поєдинку проти Усика.

Київський "Локомотив" та донецький "Шахтар" влаштували скандал через тренера.