Боксер, которому 52 года и два десятилетия в тюрьме, хочет драться с Усиком

Усика вызвал на бой ТОП-боксер, который 20 лет провел в тюрьме
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас является человеком, о боях с которым больше всего говорят в боксе. Даже 52-летний нигериец Айк Ибеабучи хочет драться с ним.
Об этом Ибеабучи, которого называют "Президент", рассказал в комментарии World Boxing News.
Ибеабучи хочет титулов, несмотря на свой возраст
Ибеабучи вернется на ринг 23 августа в бою против Идриса Афинни. Человек, у которого вскоре не спортивная, а реальная пенсия, заявил, что сейчас он в лучшей форме, чем в 1997 году, когда победил Дэвида Туа, и в 1999-м, когда нокаутировал Криса Берда.
Нигериец уверен, что готов побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в супертяжелом весе.
Айк рассказал, что за время заключения с 1999 по 2020 год он тренировался физически и умственно, получив три степени в колледже и работая помощником юриста.
"Когда разум и тело в гармонии, ты чрезвычайно опасен. Я самый опасный человек в боксе", — добавил нигериец.
Интересно, что Усика Ибеабучи называет временным хранителем его поясов.
"Усик временно держит мои пояса. Они у него как будто в аренде, но он за них не заплатил. Я их верну", — отметил Ибеабучи.
Карьера Ибеабучи, которого считали человеком, который побьет Майка Тайсона и Леннокса Льюиса, оборвалась в 1999 году из-за приговора за избиение и попытку сексуального насилия. Его рекорд на тот момент состоял из 20 побед, 15 нокаутом, и не было ни одного поражения.
Айк вышел на свободу в 2015 году, но снова попал в тюрьму в 2016-м, но в 2020-м его признали неподсудным из-за биполярного расстройства.
