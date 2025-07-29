Непобедимый боксер возвращается в 52 года на ринг после 20 лет в тюрьме

Известный боксер проведет первый бой после 20 лет в тюрьме
В США вернется на ринг уникальный боксер — Айк Ибеабучи. В свои 52 года он непобедим, но есть нюанс.
Ибеабучи вернется после почти 20 лет в тюрьме, сообщил портал boxing247.com.
Соперником Ибеабучи станет другой известный боксер
По информации от организаторов, нигерийский боксер супертяжелого веса, у которого за карьеру 20 побед, 15 нокаутами и ни одного поражения, возвращается на ринг для боя против 51-летнего Дэнни Уильямса.
У Уильямса за его карьеру было 55 побед, 42 нокаутами, и 33 поражения.
Поединок состоится 23 августа в Лагосе, Нигерия.
Ибеабучи, которого раньше называли "Президентом", не дрался с 1999 года, когда его карьера прервалась из-за судебного приговора за избиение и попытку сексуального насилия. Он провел в тюрьме время до 2015 года, когда вышел на свободу, но в 2016-м повторно был заключен под стражу.
Окончательно Ибеабучи вышел на свободу в 2020 году. Суд признал его неподсудным из-за биполярного расстройства.
Уильямс, которого называют "Брикстонским Бомбардиром", в последний раз выступал в августе 2023 года, проиграв Лоусону Лоизу.
Отметим, что в 90-х годах Ибеабучи считали большим талантом, который сможет создать конкуренцию для Майка Тайсона и Леннокса Льюиса.
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