Непобедимый боксер возвращается в 52 года на ринг после 20 лет в тюрьме

Айк Ибеабучи. Фото: boxingnewsonline.net

В США вернется на ринг уникальный боксер — Айк Ибеабучи. В свои 52 года он непобедим, но есть нюанс.

Ибеабучи вернется после почти 20 лет в тюрьме, сообщил портал boxing247.com.

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По информации от организаторов, нигерийский боксер супертяжелого веса, у которого за карьеру 20 побед, 15 нокаутами и ни одного поражения, возвращается на ринг для боя против 51-летнего Дэнни Уильямса.

Постер боя Айк Ибеабучи — Дэнни Уильямс. Фото: boxing247.com

У Уильямса за его карьеру было 55 побед, 42 нокаутами, и 33 поражения.

Поединок состоится 23 августа в Лагосе, Нигерия.

Ибеабучи, которого раньше называли "Президентом", не дрался с 1999 года, когда его карьера прервалась из-за судебного приговора за избиение и попытку сексуального насилия. Он провел в тюрьме время до 2015 года, когда вышел на свободу, но в 2016-м повторно был заключен под стражу.

Окончательно Ибеабучи вышел на свободу в 2020 году. Суд признал его неподсудным из-за биполярного расстройства.

Уильямс, которого называют "Брикстонским Бомбардиром", в последний раз выступал в августе 2023 года, проиграв Лоусону Лоизу.

Отметим, что в 90-х годах Ибеабучи считали большим талантом, который сможет создать конкуренцию для Майка Тайсона и Леннокса Льюиса.

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