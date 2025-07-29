Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известный боксер проведет первый бой после 20 лет в тюрьме

Известный боксер проведет первый бой после 20 лет в тюрьме

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 16:30
Непобедимый боксер возвращается в 52 года на ринг после 20 лет в тюрьме
Айк Ибеабучи. Фото: boxingnewsonline.net

В США вернется на ринг уникальный боксер — Айк Ибеабучи. В свои 52 года он непобедим, но есть нюанс.

Ибеабучи вернется после почти 20 лет в тюрьме, сообщил портал boxing247.com.

Реклама
Читайте также:

Соперником Ибеабучи станет другой известный боксер

По информации от организаторов, нигерийский боксер супертяжелого веса, у которого за карьеру 20 побед, 15 нокаутами и ни одного поражения, возвращается на ринг для боя против 51-летнего Дэнни Уильямса.

Айк Ибеабучи
Постер боя Айк Ибеабучи — Дэнни Уильямс. Фото: boxing247.com

У Уильямса за его карьеру было 55 побед, 42 нокаутами, и 33 поражения.

Поединок состоится 23 августа в Лагосе, Нигерия.

Ибеабучи, которого раньше называли "Президентом", не дрался с 1999 года, когда его карьера прервалась из-за судебного приговора за избиение и попытку сексуального насилия. Он провел в тюрьме время до 2015 года, когда вышел на свободу, но в 2016-м повторно был заключен под стражу.

Окончательно Ибеабучи вышел на свободу в 2020 году. Суд признал его неподсудным из-за биполярного расстройства.

Уильямс, которого называют "Брикстонским Бомбардиром", в последний раз выступал в августе 2023 года, проиграв Лоусону Лоизу.

Отметим, что в 90-х годах Ибеабучи считали большим талантом, который сможет создать конкуренцию для Майка Тайсона и Леннокса Льюиса.

Напомним, сын Мирчи Луческу рассказал о влиянии работы в "Динамо" на его отца.

Известная украинская гимнастка Анна Бессонова пока проживает не в Украине.

Александр Зинченко летом все оставит так же, как и в прошлом сезоне.

Полиция Грузии разогнала болельщиков из Украины на ЧМ-2025 по фехтованию.

тюрьма бокс супертяжелый вес профессиональный бокс боксер
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации