Непереможний боксер повертається у 52 роки на ринг після 20 років у в’язниці

Айк Ібеабучі. Фото: boxingnewsonline.net

В США повернеться на ринг унікальний боксер — Айк Ібеабучі. У свої 52 роки він непереможний, але є нюанс.

Ібеабучі повернеться після майже 20 років в тюрмі, повідомив портал boxing247.com.

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За інформацією від організаторів, нігерійський боксер надважкої ваги, у якого за кар’єру 20 перемог, 15 нокаутами та жодної поразки, повертається на ринг для бою проти 51-річного Денні Вільямса.

Постер бою Айк Ибеабучи — Дені Вільямс. Фото: boxing247.com

У Вільямса за його кар’єру було 55 перемог, 42 нокаутами, та 33 поразки.

Поєдинок відбудеться 23 серпня в Лагосі, Нігерія.

Ібеабучі, якого раніше називали "Президентом", не бився з 1999 року, коли його кар’єра перервалася через судовий вирок за побиття та спробу сексуального насильства. Він провів у в’язниці час до 2015 року, коли вийшов на волю, але в 2016-му повторно був взятий під варту.

Остаточно Ібеабучі вийшов на волю у 2020 році. Суд визнав його непідсудним через біполярний розлад.

Вільямс, якого називають "Брикстонський Бомбардир", востаннє виступав у серпні 2023 року, програвши Лоусону Лоїзу.

Зазначимо, що у 90-х роках Ібеабучі вважали великим талантом, який зможе створити конкуренцію для Майка Тайсона та Леннокса Льюїса.

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