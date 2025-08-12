Відео
Ф'юрі назвав Усика найбільшим чемпіоном й не тільки

Дата публікації: 12 серпня 2025 16:17
Ф'юрі назвав цікаву деталь у бою Усика з Дюбуа
Тайсон Ф'юрі в тренажерному залі. Фото: instagram.com/furocity/

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі пояснив причини поразки Даніеля Дюбуа в реванші з Олександром Усиком, що відбувся на "Вемблі" 19 липня. За його словами, британець зробив усе можливе проти абсолютного чемпіона і не заслуговує на звинувачення в тому, що "здався".

Ф'юрі підкреслив, що критика на адресу Дюбуа несправедлива, повідомляє Boxing King Media.

Читайте також:

Тайсон Ф'юрі переконаний, що під час реваншу Даніеля Дюбуа з Олександром Усиком саме українець виглядав у ринзі сильнішим. Британський боксер показав мужність та бажання битися до кінця, але не зумів здолати суперника.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа
Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що Ф'юрі сказав про Усика та Дюбуа

У реванші чинний чемпіон двічі відправив британця в нокдаун та завершив бій нокаутом у п'ятому раунді, зберігши звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Ця перемога відкрила перед ним перспективу гучних боїв у найближчі місяці. За словами ексчемпіона, він бачив у діях Дюбуа характер і стійкість

"Даніель не відмовився від бою, він бився до кінця. Усик — один із найвидатніших чемпіонів в історії, і перемогти його неймовірно складно. Дюбуа впав двічі, але це не привід звинувачувати його в боягузтві. Він зробив правильний вибір, уникнувши небезпечних травм", — заявив Ф'юрі.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа
Дюбуа пропускає удар від Усика. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Найближчим часом на українця чекає обов'язковий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера. Експерти вважають, що досвід і техніка Усика дають йому перевагу, але новозеландець здатний ускладнити бій користуючись з фізичної потужності та ударної витривалості.

У разі перемоги Усик може зустрітися з 19-річним Моузесом Ітаумою — одним із найперспективніших важковаговиків, який уже заявив про готовність кинути виклик абсолютному чемпіону.

Нагадаємо, Рой Джонс дав важливу пораду Моузесу Ітаумі перед можливим боєм з українським чемпіоном.

Тим часом Олександру Усику висунули ультиматум, який може вплинути на кар'єру боксера.

Український Магучіх, Левченко та Табашник боротимуться за перемогу на етапі Діамантової ліги.

Український клуб "Локомотив" звинуватив "Шахтар" у тому, що "гірники" переманили тренера.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
