Ф'юрі назвав цікаву деталь у бою Усика з Дюбуа

Тайсон Ф'юрі в тренажерному залі. Фото: instagram.com/furocity/

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі пояснив причини поразки Даніеля Дюбуа в реванші з Олександром Усиком, що відбувся на "Вемблі" 19 липня. За його словами, британець зробив усе можливе проти абсолютного чемпіона і не заслуговує на звинувачення в тому, що "здався".

Ф'юрі підкреслив, що критика на адресу Дюбуа несправедлива, повідомляє Boxing King Media.

Тайсон Ф'юрі переконаний, що під час реваншу Даніеля Дюбуа з Олександром Усиком саме українець виглядав у ринзі сильнішим. Британський боксер показав мужність та бажання битися до кінця, але не зумів здолати суперника.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що Ф'юрі сказав про Усика та Дюбуа

У реванші чинний чемпіон двічі відправив британця в нокдаун та завершив бій нокаутом у п'ятому раунді, зберігши звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Ця перемога відкрила перед ним перспективу гучних боїв у найближчі місяці. За словами ексчемпіона, він бачив у діях Дюбуа характер і стійкість

"Даніель не відмовився від бою, він бився до кінця. Усик — один із найвидатніших чемпіонів в історії, і перемогти його неймовірно складно. Дюбуа впав двічі, але це не привід звинувачувати його в боягузтві. Він зробив правильний вибір, уникнувши небезпечних травм", — заявив Ф'юрі.

Дюбуа пропускає удар від Усика. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Найближчим часом на українця чекає обов'язковий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера. Експерти вважають, що досвід і техніка Усика дають йому перевагу, але новозеландець здатний ускладнити бій користуючись з фізичної потужності та ударної витривалості.

У разі перемоги Усик може зустрітися з 19-річним Моузесом Ітаумою — одним із найперспективніших важковаговиків, який уже заявив про готовність кинути виклик абсолютному чемпіону.

