Фьюри назвал интересную деталь в бою Усика с Дюбуа

Тайсон Фьюри в тренажерном зале. Фото: instagram.com/furocity/

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри объяснил причины поражения Даниэля Дюбуа в реванше с Александром Усиком, состоявшемся на "Уэмбли" 19 июля. По его словам, британец сделал все возможное против абсолютного чемпиона и не заслуживает обвинений в том, что "сдался".

Фьюри подчеркнул, что критика в адрес Дюбуа несправедлива, сообщает Boxing King Media.

Тайсон Фьюри убежден, что во время реванша Даниэля Дюбуа с Александром Усиком именно украинец выглядел в ринге сильнее. Британский боксер показал мужество и желание сражаться до конца, но не сумел одолеть соперника.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Фьюри сказал об Усике и Дюбуа

В реванше действующий чемпион дважды отправил британца в нокдаун и завершил бой нокаутом в пятом раунде, сохранив звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Эта победа открыла перед ним перспективу громких боёв в ближайшие месяцы. По словам экс-чемпиона, он видел в действиях Дюбуа характер и стойкость

"Даниэль не отказался от боя, он бился до конца. Усик — один из величайших чемпионов в истории, и победить его невероятно сложно. Дюбуа упал дважды, но это не повод обвинять его в трусости. Он сделал правильный выбор, избежав опасных травм", — заявил Фьюри.

Дюбуа пропускает удар от Усика. Фото: Reuters/Andrew Boyers

В ближайшее время украинцу предстоит обязательная защита титула WBO против Джозефа Паркера. Эксперты считают, что опыт и техника Усика дают ему преимущество, но новозеландец способен осложнить бой за счет физической мощи и ударной выносливости.

В случае победы Усик может встретиться с 19-летним Моузесом Итаумой — одним из самых перспективных тяжеловесов, который уже заявил о готовности бросить вызов абсолютному чемпиону.

