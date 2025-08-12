Видео
Фьюри назвал Усика величайшим чемпионом и не только

Фьюри назвал Усика величайшим чемпионом и не только

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 16:17
Фьюри назвал интересную деталь в бою Усика с Дюбуа
Тайсон Фьюри в тренажерном зале. Фото: instagram.com/furocity/

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри объяснил причины поражения Даниэля Дюбуа в реванше с Александром Усиком, состоявшемся на "Уэмбли" 19 июля. По его словам, британец сделал все возможное против абсолютного чемпиона и не заслуживает обвинений в том, что "сдался".

Фьюри подчеркнул, что критика в адрес Дюбуа несправедлива, сообщает Boxing King Media.

Читайте также:

Тайсон Фьюри убежден, что во время реванша Даниэля Дюбуа с Александром Усиком именно украинец выглядел в ринге сильнее. Британский боксер показал мужество и желание сражаться до конца, но не сумел одолеть соперника. 

Александр Усик и Даниэль Дюбуа
Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Фьюри сказал об Усике и Дюбуа

В реванше действующий чемпион дважды отправил британца в нокдаун и завершил бой нокаутом в пятом раунде, сохранив звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Эта победа открыла перед ним перспективу громких боёв в ближайшие месяцы. По словам экс-чемпиона, он видел в действиях Дюбуа характер и стойкость

"Даниэль не отказался от боя, он бился до конца. Усик — один из величайших чемпионов в истории, и победить его невероятно сложно. Дюбуа упал дважды, но это не повод обвинять его в трусости. Он сделал правильный выбор, избежав опасных травм", — заявил Фьюри. 

Александр Усик и Даниэль Дюбуа
Дюбуа пропускает удар от Усика. Фото: Reuters/Andrew Boyers 

В ближайшее время украинцу предстоит обязательная защита титула WBO против Джозефа Паркера. Эксперты считают, что опыт и техника Усика дают ему преимущество, но новозеландец способен осложнить бой за счет физической мощи и ударной выносливости.

В случае победы Усик может встретиться с 19-летним Моузесом Итаумой — одним из самых перспективных тяжеловесов, который уже заявил о готовности бросить вызов абсолютному чемпиону. 

Напомним, Рой Джонс дал важный совет Моузесу Итауме перед возможным боем с украинским чемпионом. 

Тем временем Александру Усику предъявили ультиматум, который может повлиять на карьеру боксера. 

Украинский Магучих, Левченко и Табашник будут бороться за победу на этапе Бриллиантовой лиги. 

Украинский клуб "Локомотив" обвинил "Шахтер" в том, что "горняки" переманили тренера. 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
