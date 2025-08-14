Абель Санчес заявив, що Ітаума поб'є Усика, але йому поки ще рано

Олександр Усик. Фото: Reuters

В ЗМІ активно обговорюється поєдинок 39-річного абсолютного чемпіона світу з України Олександра Усика проти 20-річного британського нокаутера Мозеса Ітауму, якого порівнюють з молодим Майком Тайсоном. На поєдинку наполягають інвестори з Саудівської Аравії.

Про можливий бій Усика та Ітауми висловився американський тренер Абель Санчес, передає портал Seconds Out.

Реклама

Читайте також:

Ітаумі ще рано битися з Усиком

Санчес, відомий своєю неоднозначною роботою з топовими боксерами, поділився думкою про перспективи Ітауми у бою з Усиком.

За словами Абеля, Мозес ще не готовий і багато про нього скаже бій з Ділліаном Вайтом. Цей поєдинок пройде 16 серпня.

При цьому, Санчес вважає, що Мозес рухається в напрямку, щоб повалити Усика, якщо отримає шанс.

Також Санчес звернув увагу на еволюцію Усика, який раніше декласував його боксера Мурата Гассієва.

"Хто дістане його першим? Хто знає. На мою думку, Мозесу ще потрібно три-чотири бої, перш ніж він вийде на цей рівень", — пояснив тренер.

Нагадаємо, раніше українські самбісти перемогли росіян у трьох фіналах Всесвітніх ігор-2025.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика великим боксером.

Зірковий в 90-х 52-річний боксер хоче знищити Усика — він відсидів 20 років у тюрмі.