Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Тренер розповів, через скільки боїв Ітаума буде на рівні Усика

Тренер розповів, через скільки боїв Ітаума буде на рівні Усика

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 00:03
Абель Санчес заявив, що Ітаума поб'є Усика, але йому поки ще рано
Олександр Усик. Фото: Reuters

В ЗМІ активно обговорюється поєдинок 39-річного абсолютного чемпіона світу з України Олександра Усика проти 20-річного британського нокаутера Мозеса Ітауму, якого порівнюють з молодим Майком Тайсоном. На поєдинку наполягають інвестори з Саудівської Аравії.

Про можливий бій Усика та Ітауми висловився американський тренер Абель Санчес, передає портал Seconds Out.

Реклама
Читайте також:

Ітаумі ще рано битися з Усиком

Санчес, відомий своєю неоднозначною роботою з топовими боксерами, поділився думкою про перспективи Ітауми у бою з Усиком.

За словами Абеля, Мозес ще не готовий і багато про нього скаже бій з Ділліаном Вайтом. Цей поєдинок пройде 16 серпня.

При цьому, Санчес вважає, що Мозес рухається в напрямку, щоб повалити Усика, якщо отримає шанс.

Також Санчес звернув увагу на еволюцію Усика, який раніше декласував його боксера Мурата Гассієва.

"Хто дістане його першим? Хто знає. На мою думку, Мозесу ще потрібно три-чотири бої, перш ніж він вийде на цей рівень", — пояснив тренер.

Нагадаємо, раніше українські самбісти перемогли росіян у трьох фіналах Всесвітніх ігор-2025.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика великим боксером.

Зірковий в 90-х 52-річний боксер хоче знищити Усика — він відсидів 20 років у тюрмі.

Олександр Усик бокс професійний бокс українські боксери Мозес Ітаума
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації